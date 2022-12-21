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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor kupaya veda etti

DHA

Giresunspor kupaya veda etti


Giresunspor Karacabey Belediyespor: 0-5
Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - 
STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Eray Eyisoy, Ogün Kamacı
BITEXEN GIRESUNSPOR:  Ferhat Kaplan, Talha Ulvan (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Ramon Arias, Alexis Perez, Faruk Can Genç, Robert Mejia, Murat Can Akpınar (Dk. 46 Kuwas), Rahmetullah Berişbek (Dk. 59 Sergio), Doğancan Davas (Dk. 46 Borja Sainz), Savicevic, Oğulcan Çağlayan (Dk. 59 Bajic)
TECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan (Dk. 90+2 Miraçcan Yavuz), Yusuf Erdem Gümüş, Kadir Turhan (Dk. 90+2 İlke Nelik), Muhammet Yeşil, Onur Karakabak, Mustafa Diler, Erdem Dikbasan (Dk. 90+2 Berke Özgün), Sadık Arda Yılmaztürk, Ömer Kuşan (Dk. 68 Tugay Adamcıl), Abdullah Balıkçı, Fatih Aktay
GOLLER: Dk. 10 ve 32 Ömer Kuşan, Dk. 50 ve 68 Abdullah Balıkçı, Dk. 84 Fatih Aktay (P) (Teco Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: Talha Ulvan, Sergio, Sainz (Bitexen Giresunspor) Kadir Turhan, Onur Karakabak (Teco Karacabey Belediyespor)
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda, 2'inci Lig temsilcisi Teco Karacabey Belediyespor ile karşılaşan Bitexen Giresunspor, sahadan 5-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.
10´uncu dakikada Onur´un ara pasında Ömer soldan ceza sahasına girdi. Kaleci Ferhat´la karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase vuruşla Karacabey Belediyespor´u öne geçiren golü attı: 0-1.
19´uncu dakikada Doğan Can´ın pasında Oğulcan ceza sahası içinde cılız bir vuruş yapınca top kaleci Hüseyin´de kaldı.
32´nci dakikada Giresunspor savunması ofsayt diye duraksadı. Ömer savunma arkasına Abdullah´ın attığı topta Ferhat´la karşı karşıya kalıp şık bir gole imza attı: 0-2.
50´nci dakikada Karacabey savunmasından seken topu alan Abdullah, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 0-3.
64´üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sainz´in vuruşunu kaleci Hüseyin ayaklarıyla kornere gönderdi. Kornerden sonuç çıkmadı.
68´inci dakikada savunma arkasına sarkan Abdullah, ceza sahası sol çaprazda kaleciyi de geçerek dar açıdan topu ağlara gönderdi: 0-4.
76´ncı dakikada Giresunspor´da Sainz, rakibini geçerek ceza sahası sol çaprazda şutunu çekti, ancak kaleci gole izin vermedi. Sonrasında yaşanan karambolde kaleye yönelen topu defans çizgiden çıkardı.
83´üncü dakikada ceza sahası içinde Abdullah´ın düşürülmesiyle Karacabey penaltı kazandı. 84´üncü dakikada topu başına geçen Fatih, topla kaleciyi ters köşelere göndererek skoru 5-0´a taşıdı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Teco Karacabey Belediyespor´a 5-0 yenilen Bitexen Giresunspor kupaya veda etti.
DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-12-21 15:10:56

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