700 yıllık el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı

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Hakan KABAHASANOĞLU/ BULANCAK (Giresun)GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bulancak ilçesine gelen İ.M.P.'nin el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçundan işlem başlatıldı. El konulan Tevrat ise Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Bulancak Hakan KABAHASANOĞLU

2022-12-22 21:06:37



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