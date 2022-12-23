700 yıllık el yazması Tevrat'ı satmaya çalışan şüpheli adli kontrolle serbest

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Mustafa KIRLAK/ BULANCAK (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışırken gözaltına alınan İ.M.P., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bulancak ilçesine gelen İ.M.P.'nin el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat bulundu. Hakkında, 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçundan soruşturma başlatılan şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bulancak Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan el konulan Tevrat'ın gerçek olup olmadığı, Giresun Müze Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemenin ardından netliğe kavuşacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Bulancak Mustafa KIRLAK

2022-12-23 20:07:05



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