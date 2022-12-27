Hakan Keleş: Gaziantep maçı ön önemli maçlardan biri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakan Keleş: Gaziantep maçı ön önemli maçlardan biri

DHA

Hakan Keleş: Gaziantep maçı ön önemli maçlardan biri


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)-Süper Lig takımlarından Giresunspor´un teknik direktörü Hakan Keleş, "Sırada Gaziantep maçı var. Oyuncularıma söylediğim gibi bu maç bizim için en önemli maçlardan biri. Kazandığımız zaman büyük bir avantaj elde edeceğiz" dedi.
Keleş, yeşil beyazlı takımın gerçekleştirdiği antrenman öncesi yaptığı açıklamada, takım oyununu sağlamaları için zamana ihtiyaçları olduğunu, bunu da haftalar ilerledikçe ve lige verilen aralarda yerleştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Takımın şu anki gidişatının, birbirine uyumunun iyi görüldüğü ve oynadıkları son 3 maçta aldıkları 7 puanın kendileri adına sevindirici olduğunu kaydeden Keleş, "Fakat devre arasına kadar belirlediğimiz bir hedefimiz var, onu yakalamamız gerekiyor. Sırada Gaziantep maçı var. Oyuncularıma söylediğim gibi bu maç bizim için en önemli maçlardan biri. Kazandığımız zaman büyük bir avantaj elde edeceğiz. Zor maç olacak ama günden güne iyi oynuyoruz ve sahamızda da seyircimizin desteğiyle kazanacağımızı düşünüyoruz. İstediklerimizi sahaya yansıttığımız zaman bizim için altın değerinde bir 3 puan olacak" diye konuştu.
Keleş, ilk yarıdaki hedeflerinin 20 puanın üzerine çıkmak olduğunu da belirterek, "Şu an 16 puandayız. Geride kalan maçları da kazanabildiğimiz kadar kazanacağız. Ligin ikinci yarısı zorlu geçeceği için ne kadar puan toplayabilirsek bizim için iyi olacak. Tabi ki devre arasında transfer dönemi var. Orada da tahtayı açabilirsek transfer yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
Yeşil beyazlı ekibin kaptanı kaleci Onurcan Piri ise, Fenerbahçe maçının ardından lige verilen arada Antalya´da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:
"Takım için çok iyi geçti ve iyi çalıştık. Artık maç oynadıkça tempoyu yakalayacağız. Aslında çok bir idman temposuna ihtiyacımız yok, çünkü genciz ve enerjimiz var. O yüzden her türlü mücadeleyi vereceğimizi düşünüyorum. Giresunspor olarak bir mücadele takımıyız."DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-12-27 17:17:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresunspor'da ilk yarı hedefi 20 puan üzerine çıkmak
YEREL HABERLER Giresunspor'da ilk yarı hedefi 20 puan üzerine çıkmak
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Giresun'da partililerle buluştu
YEREL HABERLER CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Giresun'da ...
Espiye'de köy grup yolunda hasar onarım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Espiye'de köy grup yolunda hasar onarım çalışmaları ...
Giresun'da doğada yaralı bulunan atmaca koruma altına alındı
YEREL HABERLER Giresun'da doğada yaralı bulunan atmaca koruma altına ...
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Giresun'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, ...
Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 58 liradan başladı
YEREL HABERLER Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 58 liradan ...
Giresun Üniversitesi fındıkta acil sorunlara yönelik 8 proje hazırladı
YEREL HABERLER Giresun Üniversitesi fındıkta acil sorunlara yönelik ...
Espiye Devlet Hastanesi'nde 25 doktor sağlık hizmeti sunuyor
YEREL HABERLER Espiye Devlet Hastanesi'nde 25 doktor sağlık hizmeti ...
Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Ayhan, Hatayspor maçını değerlendirdi:
YEREL HABERLER Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Ayhan, Hatayspor maçını ...
Giresun'da direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Giresun'da direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.