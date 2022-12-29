Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1

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Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) -

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Caner Özaral

BITEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Sergio (Dk. 90+6 Doğan Can Davas), Mejia, Görkem Sağlam (Dk. 72 Savicevic), Sainz (Dk. 85 Rahmetulllah), Kuwas (Dk. 85 Murat Cem Akpınar), Bajic (Dk. 90+6 Kadir Seven)

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Hanousek (Dk. 82 Halil Pehlivan), Furkan Soyalp (Dk. 82 Stankovski), Merkel, Mustafa Eskihellaç (Dk.90 Toşca), Veliu (Dk. 69 Sagal), Maxim, Figueiredo

GOLLER: Dk.24 Sergio, Dk. 90+5 Bajic (Bitexen Giresunspor) Dk. 52 Veliu (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Arias, Görkem Sağlam, Sainz, Savicevic, Kuwas (Bitexen Giresunspor ) - Kitsiou, Furkan Soyalp, Djilobodji (Gaziantep FK)

Süper Ligin 16´ncı haftasında Bitexen Giresunspor, konuk ettiği Gaziantep FK´yı 2-1 mağlup etti.

10´uncu dakikada Giresunspor´da Bajic, sağ kanattan ceza sahasına girerek kale önüne pasını gönderdi, Gaziantep savunması topu kornere gönderdi.

24´üncü dakikada Bitexen Giresunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Alper Uludağ ortaladı, Sergio topun gelişine sert vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

32´nci dakikada Hanousek'in ceza sahasına yaptığı ortada Kitsiou boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Onurcan Piri'den döndü.

45+1´inci dakikada orta alandan topu alan Sergio'nun pasında topla buluşan Sainz´in kaleci ile karşı karşıya kalarak vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

52´nci dakikada konuk ekip orta alanda Furkan Soyalp ile atağa kalktı, bu futbolcunun kale sahası içine yerden gönderdiği pası alan Veliu plase bir vuruşla kaleci Onurcan Piri´in sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

89´uncu dakikada sol kanattan yüklenen ev sahibi ekipte, Savicevic kale sahasına girer girmez sert vurdu, topu kaleci Günay Güvenç yatarak kornere çeldi.

90+5´inci dakikada Giresunspor´da uzun atılan topu alan Sergio, ceza sahasına girdiği anda pasını çıkardı. Zor pozisyonda topla buluşan Bajic göğsüyle topu ağlara gönderdi: 2-1.

Bitexen Giresunspor, mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 19´a çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-12-29 19:19:07



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