Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) -
STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Caner Özaral
BITEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Sergio (Dk. 90+6 Doğan Can Davas), Mejia, Görkem Sağlam (Dk. 72 Savicevic), Sainz (Dk. 85 Rahmetulllah), Kuwas (Dk. 85 Murat Cem Akpınar), Bajic (Dk. 90+6 Kadir Seven)
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Hanousek (Dk. 82 Halil Pehlivan), Furkan Soyalp (Dk. 82 Stankovski), Merkel, Mustafa Eskihellaç (Dk.90 Toşca), Veliu (Dk. 69 Sagal), Maxim, Figueiredo
GOLLER: Dk.24 Sergio, Dk. 90+5 Bajic (Bitexen Giresunspor) Dk. 52 Veliu (Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: Arias, Görkem Sağlam, Sainz, Savicevic, Kuwas (Bitexen Giresunspor ) - Kitsiou, Furkan Soyalp, Djilobodji (Gaziantep FK)
Süper Ligin 16´ncı haftasında Bitexen Giresunspor, konuk ettiği Gaziantep FK´yı 2-1 mağlup etti.
10´uncu dakikada Giresunspor´da Bajic, sağ kanattan ceza sahasına girerek kale önüne pasını gönderdi, Gaziantep savunması topu kornere gönderdi.
24´üncü dakikada Bitexen Giresunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Alper Uludağ ortaladı, Sergio topun gelişine sert vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
32´nci dakikada Hanousek'in ceza sahasına yaptığı ortada Kitsiou boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Onurcan Piri'den döndü.
45+1´inci dakikada orta alandan topu alan Sergio'nun pasında topla buluşan Sainz´in kaleci ile karşı karşıya kalarak vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
52´nci dakikada konuk ekip orta alanda Furkan Soyalp ile atağa kalktı, bu futbolcunun kale sahası içine yerden gönderdiği pası alan Veliu plase bir vuruşla kaleci Onurcan Piri´in sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
89´uncu dakikada sol kanattan yüklenen ev sahibi ekipte, Savicevic kale sahasına girer girmez sert vurdu, topu kaleci Günay Güvenç yatarak kornere çeldi.
90+5´inci dakikada Giresunspor´da uzun atılan topu alan Sergio, ceza sahasına girdiği anda pasını çıkardı. Zor pozisyonda topla buluşan Bajic göğsüyle topu ağlara gönderdi: 2-1.
Bitexen Giresunspor, mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 19´a çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-12-29 19:19:07
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