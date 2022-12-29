Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK maçının ardından



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- Süper Ligin 16´ncı haftasında Bitexen Giresunspor, konuk ettiği Gaziantep FK´yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, iç sahada çok puan kaybı yaptıklarını artık bunları telafi etmek istediklerini ifade ederek, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü iç sahada puan kaybı çok yaptık. Onu telafi etmek istiyorduk. Son 4 maçta 10 puan kazanmış olduk. Maça iyi başladık. İlk yarı inanılmaz bir şekilde iyi bir oyunumuz vardı. Golü de bulduk. Gollerde bulabilirdik. Fakat ikinci yarıya iyi başlayamadık. Rakibimiz daha baskılıydı. Golü de buldu. Son dakikalarda bulduğumuz gol bize 3 puanı getirdi. Oyuncular inanılmaz şekilde istekliydi. Sadece ikinci yarının belirli bölümünde biraz sıkıntılar çektik. Onuncu olduk. Bu seneki hedeflerimiz arasında ilk onda olmak vardı ama lig uzun bir maraton. Güzel bir gidişatımız var. 4 maçta alınan 10 puan var. Şimdi Trabzonspor maçı var. Bu galibiyet, yeni yıla girerken tüm taraftarımıza ve Giresunspor camiasına hediye ediyoruz" dedi.

Keleş, 5 Ocak Perşembe akşamı deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor maçıyla ilgili de şunları söyledi: "Trabzon iç sahada inanılmaz şekilde baskın oynayan bir takım. Fenerbahçe´yi de yendiler zaten. Ama son maç onlar için kötü sonuçlandı. Bizde iyi gidiyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş galibiyetlerimiz vardı. Giresun halkına birde Trabzonspor galibiyeti hediye ederiz. İnşallah istediğimiz oyunu oynarız. Güzel bir galibiyet hediye ederiz diye düşünüyorum."

EROL BULUT: UZUN TOPLARLA GEÇİŞLERE CEVAP VEREMEDİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise rakibin uzun toplarla geçişlerine cevap veremediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Bugün Giresun´un önünde aldığımız bir mağlubiyet var. Acı olan taraf çalıştığınız ve söylediğiniz pozisyonlardan, hücum opsiyonlarından yediğimiz goller. O daha da sinirlendiriyor. Çünkü Giresunspor 75´inci dakikadan sonra en fazla gol atan, en çok golü 75´inci dakikadan sonra attılar. Nitekim ikinci golü de o şekilde yedik. 1-0 öne geçtiler. İkinci yarı oyuna çıktığımızda 1-1´i yakaladık ve oyun bizim elimizdeydi. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Ama maalesef rakibin uzun toplarla geçişlerine cevap veremedik. Nitekim maçı böyle kaybetmiş olduk."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hakan Keleş açıklaması

-Erol Bulut açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-12-29 21:25:01



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