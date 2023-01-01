Giresun´da büyük ikramiye çıkan bileti satan bayi: 50 milyon herkes için güzel para

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun´da büyük ikramiye çıkan bileti satan bayi: 50 milyon herkes için güzel para

DHA

Giresun´da büyük ikramiye çıkan bileti satan bayi: 50 milyon herkes için güzel para


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) MİLLİ Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde, büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek bileti satan ve 50 milyon TL'lik ikramiye kazandıran Giresun´daki şans oyunları bayisi Mustafa Ertük, "İş yerimizden böyle bir ikramiyeyi vermek bizi de mutlu etti. Kazanan her kimse, güzel şeylerde kullanır. 50 milyon az para değil. Herkes için güzel para. Doğru kullanmasını tavsiye ederim. Geleceği ile ilgili iyi bir düşüncesi vardır muhakkak. Hayırlısıyla çıkan ikramiyeyi kullanmayı nasip etsin" dedi.
Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiye çekilişi, dün saat 23.00'te başladı. Bu yıl, 200 milyon TL'lik büyük ikramiye 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bu yıl 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde toplam 15 kategoride çekiliş gerçekleşti. 200 milyon, 20 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 500 bin, 50 bin, 20 bin, 10 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin, 800, 400, 200 (Amorti) ve 200 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Amorti isabet eden rakamlar ise 0 ve 6 oldu.
Büyük ikramiye isabet eden biletler ise GiresunMerkez, Bursa-Osmangazi ve online olarak satıldı. Giresunlu talihlinin henüz kim olduğu bilinmezken, büyük ikramiye isabet eden çeyrek bileti satın aldığı bayi ise belli oldu. Biletin, Giresun'da Sultan Selim Mahallesi'ndeki Hürriyet Büfe'den alındığı öğrenildi. 
Çeyrek bileti satan bayiinin sahibi Mustafa Ertürk, 50 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin kendisi tarafından satıldığını söyledi. Büyük ikramiye biletini kendilerinin satmalarından dolayı mutlu olduğunu belirten Ertürk, "Bize de iyi bir sürpriz oldu. 2011 ve 2012 yılında da iki defa peş peşe sayısal lotodan da büyük ikramiyeyi vermiştik. Bu üçüncüsü oldu. Bu da Milli Piyango´dan büyük ikramiye oldu. Bize kısmetmiş. İş yerimizden böyle bir ikramiyeyi vermek bizi de mutlu etti. Kazanan her kimse, güzel şeylerde kullanır. Geleceği ile ilgili iyi bir düşüncesi vardır muhakkak. Hayırlısıyla çıkan ikramiyeyi kullanmayı nasip etsin" dedi.
`50 MİLYON AZ PARA DEĞİL´
Ertürk, büyük ikramiye çıkan kişinin yardım etmesi tavsiyesinde de bulunarak, "Bir sürü yardıma muhtaç insanlar var. SMA hastası çocuklarımız var. Onlara yardım edebilir. Bir de kendi hayatını kurtarsın. Çünkü kendi çocuklarına iyi bir gelecek temin etsin. Boşa çarçur etmesin. 50 milyon az para değil. Herkes için güzel para. Doğru kullanmasını tavsiye ederim" diye konuştu.
GİRESUNLULAR DA MEMNUN
Kent sakinlerinden Metin Günaydın da, büyük ikramiyenin kendi illerine çıkmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Büyük ikramiye inşallah çıkan arkadaşa hayırlı uğurlu olur. İkramiyeyi güzel yerlerde yanında 5-6 adam çalıştırır. İkramiyenin Giresun´a çıkmasının faydası olur. Ülkemizin çok fakiri var, çok da zengini var. Parasını güle güle harcasın" diye konuştu.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2023-01-01 15:21:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun Valisi Ünlü görev başındaki personeli ziyaret etti
YEREL HABERLER Giresun Valisi Ünlü görev başındaki personeli ziyaret ...
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü
Üç üniversitenin yürüttüğü projeyle daha verimli ve kaliteli fındık fidanları üretilecek
YEREL HABERLER Üç üniversitenin yürüttüğü projeyle daha verimli ve ...
Giresun'da engellilerin sahile rahat ulaşımı için üst geçide asansör yapıldı
YEREL HABERLER Giresun'da engellilerin sahile rahat ulaşımı için üst ...
Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk mahkeme kararını değerlendirdi:
YEREL HABERLER Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk mahkeme kararını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.