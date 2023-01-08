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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor - Ümraniyespor: 0-1

DHA

Giresunspor - Ümraniyespor: 0-1


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)- STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Gökhan Bilir
GIRESUNSPOR: Onurcan Piri Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ (Dk. 86 Savicevic), Mejia, Campuzano (Dk. 90+4 Doğan Can Davas), Sergio, Sainz (Dk. 90+4 Mert Kurt), Kuwas (Dk. 61 Görkem Sağlam), Bajic
ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı Popov, Glumac, Sackey, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak (Dk. 64 Mrsic), Kartal Yılmaz, Avounou (Dk. 66 Mustafa Eser), Geraldo (Dk. 64 Onur Ayık), Gheorghe (Dk. 64 Del Valle), Umut Nayir (Dk. 88 Bettaieb)
GOL: Dk. 83 Mrsic (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Perez, Savicevic (Giresunspor), Gheorghe, Oğuz Gürbulak (Ümraniyespor)Spor Toto Süper Ligin 18´inci haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespor´a 1-0 mağlup oldu.4´üncü dakikada hava topu mücadelesinde Campuzano, yerde kaldı. Yere oldukça kötü düşen Campuzano, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyuna devam etti.
10´uncu dakikada Kuwas´ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Arias kafyı vurdu, top üstten auta gitti.
14´üncü dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hayrullah, içeri çevirdi. Kaleci Serkan topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
47´nci dakikada Ümraniyespor´da Kartal´ın kullandığı serbest atışta Glumac´ın vuruşu yandan auta gitti.
72´nci dakikada Onur Ayık ceza sahasına girmeden ortaladı, Perez´in ters vuruşunda top kornere gitti.
79´uncu dakikada orta sahada topu kapan Campuzano, ceza sahasının hemen önünde topu Bajic´e verdi. Bajic´in şutunda kaleci Serkan, güzel bir refleksle gole izin vermedi. 
83´üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan kullanılan korner sonrasında ön direkte oluşan karambolde topu önünde bulan Mrsic, yaptığı vuruşla topu direk dibinden ağlara gönderdi: 0-1.
90´ıncı dakikada ceza sahası içinde Arias, topun gelişine sert vurdu. Kaleci Serkan direk dibinden topu uzaklaştırdı.
Maç Ümraniyespor´un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2023-01-08 18:14:07

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