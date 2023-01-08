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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından

DHA

Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)SPOR Toto Süper Lig'in 18´inci haftasında deplasmanda Ümraniyespor'un Giresunspor'u 1-0  yendiği maçın ardından teknik direktörler Hakan Keleş ile Recep Uçar maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.
Giresunspor´un teknik direktörü Hakan Keleş, kendi sahalarında kazanarak bir avantaj yakalamayı istediklerini ancak maçtan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.
Kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydeden Keleş, "Oyuna bakacak olursak istatistiksel olarak üstün olmamıza rağmen rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Ama bizde ilk yarıda çok fazla pozisyona giremedik. Ama ikinci yarı geriye düştükten sonra yakaladığımız pozisyonlar vardı. Onları değerlendiremedik. Bizim için iyi olmadı, yenseydik avantaj elde edecektik. İlerisi adına iyi olacaktı. Devre arasına bir maç kaldı. Puan baremimizi yakalayacaktık" dedi.
Keleş, şimdi deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçına odaklanacaklarını dile getirerek, "Önümüzde Antalya maçı var. İçeride kaybettiğimiz puanı dışarıda kazanmak için uğraşacağız. Üç gün önce yoğun bir maç oynadık. Bizi biraz hırpaladı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. İnşallah telafiyi Antalya ile yapacağız" ifadelerini kullandı.
RECEP UÇAR: ALINACAK PUANIN DEĞERİNİ BİLEREK SAHAYA ÇIKTIK
Ümraniyespor´un teknik direktörü Recep Uçar da alt sıralardan kurtulmak adına alınacak puanın değerli olacağını bilerek sahaya çıktıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:
"İlk yarı topun bizde olduğu bölümü en kötü oynadığımız maçlardan birini oynadık. Topun bizde olduğu kısımda mücadele anlamında nispeten iyiydik. İkinci yarı 60´tan sonra bazı değişiklikler yaparak topun bizde kaldığı, daha iyi geçişler yakaladığımız bir oyun oldu. Son bölüm bizim adımıza zor geçen bir bölüm. Giresun´un yüklendiği, ofansif olarak bizden daha iyi oynadığı bir oyundu. Sezon başından beri biz oynadığımız oyunları puan olarak karşılığını alamayan bir ekiptik. Bugün de bunun karşılığını aldık. Bizim için buradan alınan 3 puan çok değerli. Bundan sonraki süreçte İstanbulspor maçımız var. Sonrasında ligin ikinci yarısı adına çok çok değerli 3 puan. Bundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum."DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2023-01-08 19:57:20

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