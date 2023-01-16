Zeki Can'ın kaledeki kavgada ölümünde 3 sanığa 2'şer yıl hapis



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN (DHA)GİRESUN Kalesi'nde 1,5 yıl önce seyyar satıcıların kavgasında darbedilen ve olaydan 9 saat sonra gittiği hastanede kalp krizinden yaşamını yitiren Zeki Can Bebek´in (23) ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan Cengiz Gün (49), Onur Gün ve Sancar Aydın, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 1 Temmuz 2021'de Giresun Kalesi Mesire Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, mesire alanında mısır satan Zeki Can Bebek ile yer meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan seyyar çaycı Cengiz Gün ve yakınları tartıştı. Tartışma, kavgaya döndü. Çöp kovası ve odunların da kullanıldığı kavgada Zeki Can Bebek, darbedildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Zeki Can Bebek, ifadesinde kendisini darbettiğini belirttiği Cengiz Gün, Onur Gün ve Sancar Aydın,, A.G. ve K.G.'den şikayetçi oldu. İfade işlemleri sonrası taraflar serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden mısır tezgahına giden Zeki Can Bebek, aniden rahatsızlandı. Kalbinin sıkıştığını belirtip kendi imkanlarıyla hastaneye müracaat eden Bebek, tedaviye alındı. Tahlil sonuçlarında herhangi bir bulguya rastlanılmayan Bebek'in, taburcu edileceği sırada yatakta hareketsiz yattığı fark edildi. Hastanenin acil müdahale odasına alınan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Darp olayından yaklaşık 9 saat sonra gittiği hastanede hayatını kaybeden Bebek, tamamlanan otopsisi sonrası kentte toprağa verildi. Kavga ve darp anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kalabalık grubun çöp kovası ve odunlarla Zeki Can Bebek'i darp ettiği yer aldı.

KAVGA İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNDU

Olayın ardından Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından rapor hazırlandı. Olayın meydana geliş şekli, tıbbi belgeler ve otopsisinde tespit edilen bulguların birlikte değerlendirildiği raporda, "Kronik kalp damar hastalığı bulunan kişinin söz konusu kavga olayıyla ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu ancak ceza hukuku açısından illiyet bağı olup olmadığı hususunun adli tahkikatla tarafınızca değerlendirilmesinin uygun olacağı oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.

3 SANIĞA 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, şüpheliler Cengiz Gün, Onur Gün ve Sancar Aydın, hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Giresun Asliye Ceza Mahkemesi´ne gönderilen iddianamede şüphelilerin, kavgada Zeki Can Bebek´e sopa, yumruk ve tekmeyle vurdukları belirtildi. İddianamede, kavgada ölümü öngöremedikleri değerlendirilen şüphelilerin, maktulün kronik kalp damar hastalığından haberdar olmadıklarına da yer verildi. Soruşturma kapsamında K.G. ve A.G. hakkında ise kovuşturma gerek olmadığına dair karar verildi.

Giresun Asliye Ceza Mahkemesi´nde devam eden mahkemede karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Cengiz Gün, Onur Gün ve Sancar Aydın katılmazken, Zeki Can Bebek'in yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Yapılan duruşma sonrasında Cengiz Gün, Onur Gün ve Sancar Aydın, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

'BİR ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ EDECEĞİZ'

Duruşma sonrası verilen cezaya tepki gösteren Zeki Can Bebek'in yakınları ve arkadaşları, Giresun Adliyesi önünde açıklamada bulundu. Baba Bahtiyar Bebek, bir üst mahkemeye itiraz edeceklerini belirterek, "Verilen kararı kabul etmiyorum. Burada bir insan ölüsü var. 22 yaşındaki bir çocuğu mezara koyduk. Ben hakim olsam o cezayı 2 sene olarak vermem. Ağzıma alıp da konuşmam. Ben 2 senelik cezaya utandım yani. Biz bu kadar küçük bir insan değiliz. Bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Suç aleti belli, kamera kayıtları belli, otopsi raporu belli" dedi.

'ADALET DİYE BİR ŞEY YOK'

Bebek'in arkadaşı Çağrı Özaydın ise, "22 yaşında bir kardeşimizi kaybettik. Çocukluk arkadaşımızı toprağa verdik. 2 yıl ceza olmaz. Biz bu cezaya itiraz ediyoruz. Bizim çocukluk arkadaşımız toprakta yatıyor, onlar dışarıda geziyor. Tutuklanmadılar bile " diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-01-16 16:19:24



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