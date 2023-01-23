Giresunspor´da olağanüstü genel kurul



Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) Bitexen Giresunspor, yürürlüğe giren 7405 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca yapılması zorunlu "Spor Kulübü" ünvanını alması ve Gençlik ve Spor Bakanlığı´na tescil ettirilmesi için gerekli olan olağanüstü genel kurulu gerçekleştirdi.

Giresunspor Tesislerinde gerçekleştirilen genel kurula, 380 delegeden 115´i katıldı. Genel kurulda 7405 sayılı kanunun ilgili maddeleri oylanarak kabul edildi. Genel kurulun sonunda bir konuşma yapa kulüp başkanı Hakan Karaahmet, delegelere teşekkür ederek, kararın hayırlı olmasını diledi. Yeşil beyazlı kulübün 25 milyonu vergi ve sigorta borcu olmak üzere 185 milyon lira borucunun olduğunu aktaran Karaahmet, tüm Giresunluların takımına destek vermesini istedi.

HAKAN KELEŞ İLE 100'ÜNCÜ MAÇ

Süper Ligin 21´inci haftasında Galatasaray ile oynanacak maçın önemine de değinen Karaahmet, teknik direktör Hakan Keleş ile birlikte 100´üncü maçlarına çıkacaklarını söyledi. Karaahmet, "Anlamlı bir serüven. Benden önceki dönemlerde her sezon üç dört hoca değişikliğine gidilmiş. Ama ben ilk günden itibaren 2,5 yıl oldu, Hakan Keleş ile birlikteyim. Şimdi 100´üncü maçımıza çıkacağız. Hakan hoca Giresunspor´a çok yakıştı ve Giresunspor için gerçekten mücadele ediyor. Bazen kendisine `Giresunlular da senin kadar mücadele verse biz Avrupa kupalarında oynarız´ diyorum. İnanın sizden çok seviniyor, Giresunspor´a yapılanlara sizden çok üzülüyor, `Bunu nasıl yapıyorlar´ diye soruyor. Onula 100´üncü maça gelmekten gururluyum" diye konuştu.

"GALATASARAY´I SEYRETMEYE GELEN ELİNİ CEBİNE KOYACAK"

Taraftarlara da çağrı yapan Karaahmet, "Bu maç, Galatasaray maçı. Hep beraber tribünlerdeki yerimizi alalım. Bilet pahalı diye takılmayalım. Galatasaray´ı seyretmeye gelen elini cebine koyacak. İşadamlarımız da bilet alıp versinler. Eksiğimiz var ama bizim çocuklar ellerinden geleni yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-01-23 17:47:01



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