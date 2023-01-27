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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray kafilesi Giresun'da

DHA

Galatasaray kafilesi Giresun'da


Mustafa KIRLAK / GİRESUN, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 21´inci haftasında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Giresun'a geldi. Sarı kırmızılı ekibi havaalanında taraftarlar karşıladı.
Ligde son olarak sahasında ağırladıkları Antalyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray, yarın oynayacağı Giresunspor maçı için kente geldi. Saatler öncesinden Ordu-Giresun Havalimanı´na gelen taraftarlar, sarı kırmızılı ekibi coşkuyla karşıladı. Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamanın ardından Galatasaray kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.
Çotanak Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Candaş Elbil üstlenecek.
TARAFTARLARDAN ŞAMPİYONLUK MESAJI
Taraftarlardan Gizem Topkaraoğlu, "Galatasaray bizim için aşk. Hayatımızın anlamı. Her zaman takımımızın arkasındayız. Büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyorum. Şampiyonluk bizim bu yıl" derken; Hüseyin Yılmaz ise "Galatasaray için canımı veririm. Galatasaray´ı çok seviyorum. Tek hayalim Icardi´yi görmek, onunla fotoğraf çekinmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah bu yıl biz şampiyon olacağız" diye konuştu. Sarı-kırmızılı taraftar Mustafa Gönül de "Galatasaray için heyecanla geldik buraya. Takımın bu seneki performansından gayet memnunuz. Güzel bir seri yakaladık. Keşke Avrupa´da devam edebilseydi bu sene. Bu yıldızlarla daha iyi olurdu. Bu yıl şampiyonluğa inanıyoruz" ifadelerinde bulundu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taraftarlardan detay görüntü
-Kafilenin otobüse binmesi
-Diğer detaylar
-Taraftar röportajlarıDHA-Spor Türkiye-Giresun Mustafa KIRLAK
2023-01-27 19:15:54

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