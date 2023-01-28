Giresunspor - Galatasaray: 0-4



Mustafa KIRLAK Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)- STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Candaş Elbil, Yiğit Arslan

BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Alper Uludağ (Dk.88 Rahmetullah Berişbek), Görkem Sağlam (Dk.78 Murat Cem Akpınar), Savicevic, Serginho, Borja Sainz, Kuwas (Dk.88 Doğan Can Davas), Bajic

GALATASARAY: Muslera Boey, Nelsson, Emin Bayram, Dubois, Torreira (Dk.69 Mata), Oliveira, Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Yunus Akgün), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 69 Berkan Kutlu), Mertens (Dk. 69 Rashıca), Icardi (Dk. 88 Gomis)

GOL: Dk. 45+3 Mertens, Dk. 60 Dubois, Dk. 88 Rashica, Dk. 90+5 Yunus Akgün (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Arias, Bajic, Savicevic (Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig´in 21´inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 48´e yükselterek ligdeki liderliğini sürdürdü. Giresunspor ise 21 puanda kaldı.

9´uncu dakikada Galatasaray´da Kerem Aktürkoğlu orta sahaya yakın bölgeden topu havalandırarak rakip ceza sahasına gönderdi. Barış Alper Yılmaz´ın kafasından seken top Icardi´nin önünde kaldı. Icardi´nin kaleyi çapraz gören bir açıdan vurduğu sert şutunu kaleci Onurcan Piri güçlükle kornere çeldi.

24´üncü dakikada korner atışı kazanan Giresunspor´da topun başına Kuwas geçti. Paslaşılarak kullanılan duran top organizasyonda Savicevic´in ceza sahasına yaptığı ortaya Arias kafasıyla sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

40´ıncı dakikada Icardi, Arias´ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. VAR´a giden hakem Bahattin Şimşek pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi.

44´üncü dakikada beyaz noktanın başına geçen Icardi´nin plase vuruşunda Onurcan topu kornere çeldi.

45+3´te Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Icardi´nin şutunda top kaleciden döndü. Meşin yuvarlığı önünde bulan Mertens, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

55´inci dakikada Giresunspor beraberlik şansına çok yaklaştı. Vukan Savicevic'in ortasında Riad Bajic iyi yükseldi. Bajic'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

60´ıncı dakikada Giresunspor orta alanda serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Savicevic´in hatalı pasında Kerem Aktürkoğlu topla buluştu. Ceza sahasına yaklaşan Kerem, meşin yuvarlığı Icardi ile buluşturdu. Topu rakibinden kurtaran Icardi´nin ceza sahası dışına çıkarttığı pasında topla buluşan Dubois, şık bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 0-2.

65´inci dakikada Lucas Torreira'nın hatalı pasında Hayrullah sağ çaprazdan kaleyi düşündü ama top yandan dışarı gitti.

78´inci dakikada Galatasaray´da topla kendi yarı alanından hızlı çıkan Icardi´nin defansın arkasına attığı pasta Rashica, karşı karşıya pozisyonda Onurcan'ı geçemedi.

88'inci dakikada Giresunspor savunması çıkmak isterken Rashica topu kaptı. Kaleci Onurcan Piri ile karşı karşı kalan Rashica'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

90+5'inci dakikada ceza sahasına yapılan ortada Gomis kafa ile topu Yunus Akgün'e aktardı. Yunus'un yerden vuruşunda top ağlara gitti: 0-4

Karşılaşma Galatasaray´ın 4-0´lık üstünlüğü ile sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Mustafa KIRLAK Hakan KABAHASANOĞLU

2023-01-28 21:18:18



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