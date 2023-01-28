Giresunspor - Galatasaray maçının ardından



Hakan KABAHASANOĞLU Mustafa KIRLAK / GİRESUN,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Kötü oynadıkları bir maçta farklı mağlup olduklarını belirten Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Kazanıp sürpriz yapmak istiyor ve seyircimize hediye etmek istiyorduk. Fakat farklı mağlup olduk, üzgünüz. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum, girdiğimiz pozisyonlar var. Fakat talihsiz bir gol yedik. İki ve üçüncü golde yaptığımız hatalar geriye düşmemize sebep verdi. Galatasaray'ın kadro gücü ve kalitesi daha ön plana çıktı. Biraz kötü oynadık ve farklı mağlup olduk. Rakibin gücünü biliyorduk, 10'da 10 yaptılar. İyi bir oyunları var, ona karşılık vermeye çalıştık. Ama gücümüz yetmedi. Eksiklerimiz de bizi sıkıntıya soktu. Oyuna sokacağımız oyuncularda biraz sıkıntılar yaşadık. Gene bir sakatımız ve cezalımız var. Önümüzde Kasımpaşa maçı oynayacağız, o daha önemli bizim için. Bu maçı unutup o maça hazırlanacağız. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Zaman zaman oyunun belli bölümlerinde iyi oynasak da skora yansıtamadık. Kaybettik, üzgünüz" ifadelerini kullandı.OKAN BURUK: DAHA İYİSİNİ YAPMAMIZ GEREKİR

Giresunspor'un ligin ilk devresinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi mağlup ettiğini hatırlatan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün zorlu bir deplasmandaydık. Saha şartları da muhteşem değildi. Ligin iyi takımlarından biri Giresunspor. İlk yarıda hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek ne kadar sürpriz bir takım olduğunu gösteren Giresunspor, bugün de net bir şekilde gördük. 4-0'lık bir galibiyet bizim için çok önemli. Çok net bir skor ama bunun yanında Giresunspor'un iyi oyununun hakkını da vermek gerekiyor. Ön tarafı çok güçlü bir Giresunspor sahada vardı. Belki sonlandırmada sorun yaşadılar ama oyunun genelinde ortada giden bir karşılaşma oldu. Bizim daha iyi olmamız gerekiyordu. Herkes skora bakarak bizi muhteşem olarak değerlendirebilir ama biz oyunun genelinde daha iyisini yapabilecek güçteyiz. Daha iyisini yapmamız gerekir, bundan sonraki haftalar için. Daha iyi bir oyun, rakibi kalesine bu kadar yaklaştırmayan bir takım olmamız gerekiyor. Daha önceki maçlarda bunu yaptık. Bugün skor olarak üstünlüğü ele geçirsek de rakibimizin de iyi bir oyunu vardı. Bugünkü galibiyeti başkanımız Dursun Özbek'e armağan etmek istiyorum. Kendisi Giresunlu, bugün cezası dolayısıyla bizimle birlikte olamadı. Başta başkanımıza ve büyük Galatasaray taraftarına armağan ediyorum. Giresunspor ve Giresun halkına da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"AYRILACAK OYUNCULAR VAR"

Transfer konusuna ilişkin soruya Buruk, "İyi bir kadromuz var ama yine de güçlendirmek istiyoruz. Bazı oyunculara şans veremiyoruz, onlar da transfer gibi olacaklar. Transferde 2, 3 oyuncu katabilirsek bizi geliştirecek. Ayrılacak oyuncular var. Görüşmelerimiz sürüyor" yanıtını verdi.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in istifa etmesi hakkında gelen bir soru üzerine Buruk, "Futbol bir hata oyunu. Herkes hata yapabiliyor. Hataları en aza indirgemek istiyoruz. Bu anlamda teknolojinin de futbolun içinde olduğunu düşünürsek, hataların çok daha azalması gerekiyor. Bununla ilgili herkesin şikayetleri oluyor. Yeni bir yapılanma olursa, sonuçta bu işi yönetecek bir grup gelecek ve ileriye götürmeye çalışacak. İnşallah Türk futbolu için hayırlısı olur" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okan Buruk'un açıklamaları

Hakan Keleş'in açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-01-28 22:55:21



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