Giresun´da karı-koca evde ölü bulundu

Mustafa KIRLAK/GÖRELE (Giresun), (DHA)- GİRESUN´un Görele ilçesinde Ali tetik (70) sandalyede çamaşır ipiyle asılı, eşi Sevim Tetik (65) ise evin holünde ölü halde bulundu.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Burunucu köyünde meydana geldi. Ali- Sevim Tetik çiftinden dün akşamdan bu yana haber alamayan yakınları, durumu köy muhtarına bildirdi. Çiftin yaşadığı eve giden muhtar, mutfak camından evin içerisini kontrol etti. Bu sırada muhtar, Ali Tetik´in sandalye üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ali Tetik´in çamaşır ipiyle asılı, eşi Sevim Tetik´in de holde hareketsiz olarak yattığını tespit etti. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. 1 çocuk sahibi çiftinin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Görele Devlet Hastanesi Morgu´na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Görele Mustafa KIRLAK
2023-01-31 22:11:17
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