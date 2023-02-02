Kazada ölen 3 kişi, minibüs çarpan akrabalarının cenazesine gidiyormuş



Hakan KABAHASANOĞLUGülsen Mutlu AKYOL/GİRESUN, (DHA)SİVAS´ta şarampole devrilen otomobilde ölen Salih Konukçu (43), babası Bilal Konukçu (69) ve Muharrem Önsöz´ün (66), 30 Ocak´ta bir yakınının cenazesine katıldıktan sonra Giresun'un Alucra ilçesinde minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden akrabaları emekli Hasan Hastaoğlu´nun (56) cenazesine katılmak için yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Sivas'a bağlı Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkisinde meydana geldi. Salih Konukcu´nun iddiaya göre dikkatsizlik nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 ES 1821 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Konukcu ile babası Bilal Konukçu ve Muharrem Önsöz hayatını kaybetti.

Ölen 3 kişinin, Giresun'un Alucra ilçesinde yaşamını yitiren akrabaları Hasan Hastaoğlu´nun cenazesine katılmak için İstanbul´dan yola çıktıkları ortaya çıktı.

ÖLEN KİŞİ DE İSTANBUL'DAN CENAZEYE GELMİŞ

Hasan Hastaoğlu´nun da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede ölen akrabası Mustafa Karagöz'ün (75) cenazesi için 30 Ocak´ta İstanbul´dan Giresun'un Alucra ilçesine geldiği, defin sonrası Aktepe köyünde yol kenarında beklerken Selami T. yönetimindeki 28 M 7126 plakalı minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandığı, kaldırıldığı Alucra Devlet Hastanesi'nde de yaşamını yitirdiği belirtildi. Hastaoğlu ilçede toprağa verilirken, gözaltına alınan minibüs sürücüsü de tutuklandı.

Salih Konukcu, babası Bilal Konukçu ve Muharrem Önsöz'ün cenazelerinin bugün Alucra ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Alucra Hakan KABAHASANOĞLU

2023-02-02 09:38:53



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