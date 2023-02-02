Kazada ölen 3 kişi, minibüs çarpan akrabalarının cenazesine gidiyormuş (2)

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Sivas'ta şarampole devrilen otomobilde ölen Salih Konukçu (43), babası Bilal Konukçu (69) ve Muharrem Önsöz (66) için Giresun'un Alucra ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. 3 kişi, Aktepe köyünde ikindi vakti aile kabristanlığında defnedildi.Gülsen Mutlu AKYOL/GİRESUN, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Alucra Gülsen Mutlu AKYOL

2023-02-02 18:41:21



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