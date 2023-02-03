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İmamoğlu: 6´lı masanın çalışmalarının neferi olacağız

DHA

İmamoğlu: 6´lı masanın çalışmalarının neferi olacağız


Mustafa KIRLAK/ GİRESUN, (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'miz adına 6´lı masa, farklı görüşleri bir araya toparlayıp gerçekten güzel bir geleceği inşa etme konusunda kararlı çalışma içindeler. Biz bu çalışmanın neferi olacağız. Memleketi ayağı kaldıracağız, coşku ile sandıklara gideceğiz" dedi.
Giresun´a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Miktat Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti. Giresun´daki bazı belediyelere verdikleri destekler ile yapılan projeleri yerinde gördüklerini belirten İmamoğlu, Türkiye´de 500´ün üzerindeki belediyeye hizmet götürmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. İmamoğlu, İstanbul´un, 16 milyonluk nüfusuyla Türkiye´nin her yerinden insanıyla harman olmuş, dünyanın en güzel şehri olduğunu söyleyip, "Sadece İstanbul´a hizmet etmek, İstanbulluya hizmet etmek anlamına gelmez. Onun için bilgimizle birikimimizle ve gücümüzle Türkiye´nin neresi olursa olsun katkı sunma çabasında özenle çaba gösteriyoruz. İnanınız ki sadece CHP´li, İYİ Partili değil sadece 6´lı masaya tabi belediyeler de değil. Bütün siyasi partilerin belediyelerine katkı sunuyoruz. Sonuçta bu ülkenin tüm belediyesi bizim, tüm belediye başkanları bizim. Bizden katkı alan bu belediyelerin isimlerini açıklamıyoruz çünkü başlarına bir şey gelir. Yarın görevden alırlar" dedi.
'UYDURMA SORUŞTURMALARLA MİLLET İRADESİNİ YOK SAYMAYA GAYRET EDİYORLAR'
İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin, YSK tarafından İBB Başkanlığı yönünden iptal edilme sürecini hatırlatarak, "6 Mayıs´ta seçimi iptal ettiler ya ondan sonra buraya geldim ya bu meydana; bu meydandaki o güzel Karadenizlinin onlara tepkilerini hemen unuttular. 100 binlerce insan, beni Trabzon´dan Giresun´a, Giresun´dan Ordu´ya ağırladılar; 1 günde. 20 noktada önümüzü kestiler. Demokrasi ve hukuk adına bize destek oldular. Ne oldu sonra? İstanbul´da 806 bin kez tokat yediler ama bugün hala başka başka işlerle uğraşıyorlar. 3 oydan 1'ini hukuksuz sayıp, seçimi iptal ettiler şimdi de uydurma davalarla uydurma soruşturmalarla milletimizin iradesini yok saymaya gayret ediyorlar. Şu dağların çocuğu ben yılgınlık yapar mıyım, bunlara pes eder miyim? Etmem, etmeyeceğim. Sizin gücünüz arkamızda olacak ve bunlara asla pes etmeyeceğiz. Ülkemizde cumhuriyetimizi, demokrasiyle adaletle güçlü kılarak şu pırıl pırıl gençlerimize çok güzel bir gelecek hazırlayacağız" diye konuştu.
'AT DA BİZİM ÜSKÜDAR DA BİZİM ARTIK'
6´lı masanın çalışmalarına da değinen İmamoğlu, "Türkiye´miz adına 6´lı masa, farklı görüşleri bir araya toparlayıp, gerçekten güzel bir geleceği inşa etme konusunda kararlı çalışma içindeler. Biz bu çalışmanın neferi olacağız. Memleketi ayağı kaldıracağız, coşku ile sandıklara gideceğiz. Coşkuyla sandıklarda bu iktidara `Senin pilin doldu, süren bitti, hadi güle güle´ diyeceğiz. Neymiş? Atı alan Üsküdar´ı geçermiş. Arkadaş, at da bizim Üsküdar da bizim artık. Bizden dualarınızı esirgemeyin. Bu şehrin ve bu ülkenin gençlerinin enerjilerini yanımızda istiyoruz; mutlaka başaracağız. Bizi karalamaya, baskı altında tutmaya, yıldırmaya çalışıyorlar. Daha bu sabahın köründe uydurma kararlarla Ataşehir ilçesinde milleti evinden baskınla alıyorlar. Bakın bunların hiçbirisi bize sökmez. Karar verdik, cumhuriyetimizin 100´üncü yılı çok güzel olacak. Hep birlikte başaracağız, asla vazgeçmeyeceğiz. Hak, hukuk ve adalet için çok çalışmaya söz veriyor muyuz? Her şey çok güzel olacak. 100´üncü yılımız kutlu olsun" dedi. DHA-Politika Türkiye-Giresun Mustafa KIRLAK
2023-02-03 16:29:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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