İmamoğlu: 6´lı Masa'nın çalışmalarının neferi olacağız (2)

KEŞAP VE ESPİYE BELEDİYELERİNİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun Atatürk Meydanı´ndaki miting programının ardından Keşap ve Espiye ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu, ardından Tirebolu Belediyesi´ni ziyaret etti. İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İmamoğlu, daha sonra Tirebolu Meydan Düzenleme Projesi´nin açılışına katıldı. Burada konuşan İmamoğlu, kendisine verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasına tepki göstererek "Bu haysiyet saldırısıdır. Yaptığımız mücadele haysiyet mücadelesidir. Verilen kararlar, mahkeme kararları, soruşturmalar, terör soruşturmaları işte bütün bunlar siyasi kararlardır. O mahkemeden o kararların çıkması için yaptıkları organizasyonları tek tek biliyoruz. Sadece yerel mahkemeyi değil, mahkemenin içindeki kadroları, savcısından hâkimine nasıl baskı altına aldıklarını biliyoruz. Orada adalet olmaz. Orada yargı, yargı olmaktan çıkar. Sizden olmayanlara ne yazık ki tehlikeli bir silaha dönüşür. O yüzden mahkemeden çıkmış olsa da o karar yanlıştır. O kararı reddediyoruz. O kararı milletimiz reddediyor. Hiçbir vicdan kabul etmiyor" dedi.

`SİYASET ADI ALTINDA MİLLETİ BİRBİRİNE DÜŞMAN EDİYORLAR´

Siyaset adı altında milletin birbirine düşman edildiğini ifade eden İmamoğlu, "Türkiye ekonomik uçurumun kenarındayken bu topraklar da adalet ve huzur kalmadığı ve hepimizin ağız tadı bereketi kaçtı. Kime sorsam dertli ve şikayetçi. Ama bunların tek derdi var; aman koltuğum elimden gitmesin. Aman bu düzenim bozulmasın. Bu düzen bir avuç insanın düzeni. Bu düzende millete refah yok. Bu düzende senin evladına liyakatine göre iş imkanı yok. Bu ülkede eğitimden yüzde 75´i şikayetçiyken, bu bir avuç insanın derdi evlatlarımızın iyi eğitim alması değil ve asla da olmayacak. O bakımdan biz sizin o kararlılığınızla bu bir avuç insanın çarpık düzenini bozacağız. Bir kişiyi evine göndeririz, 86 milyon insanımızı mutlu ederiz. Bu kadar basit. Çünkü bu milletin eşitsizliğe tahammülü kalmadı. Siyaset adı altında milleti birbirine düşman ediyorlar. Hukuksuzluk Giresun´daysa karşısında duracağız. İstanbul´daysa karşısında duracağız. Mardin´deyse orada da karşısında duracağız. Diyarbakır´daysa orada da karşısında duracağız. Benim hukuksuzluktan, adaletsizlikten tek bir vatandaşımın dahi canı yanmayacak. Bu memleket adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı hep dik durmuştur, özgürlüğünden asla taviz vermemiştir. Her yerde söylüyorum; `hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.´ Hepimiz hür doğduk, hür yaşayacağız. Hürriyetimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Onun için bu ülke bir kişinin güçlü değil, 86 milyon insanın güçlü olduğu bir ülke olacak. Bu ülkenin Meclis´i de güçlü olacak. Bu ülkenin hükümeti de güçlü olacak. Yargısı da güçlü olacak yerel yönetimleri de güçlü olacak. Kurumların büyüdüğü, büyütüldüğü bir Türkiye var edeceğiz. Vatandaşımızın hakları, özgürlükleri, maddi imkânları ve fırsatları genişleyecek. Çocuklarımız mutlu olacak. Çocuklarımız eğitimde eşit olacak. Vatandaşın sözün üstüne hiç kimse söz söyleyemeyecek. Bir ülke ancak böyle güçlenir. Onun için hepimiz bu eksiklikleri gidermek zorundayız" diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının ardından protokol ile birlikte açılış kurdelesini kesti.

'SİZE YEDİRİLECEK BELEDİYE BAŞKANI YOK'

İmamoğlu ile birlikte ziyaretlerde bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, İstanbul´un Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında üç belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Torun, "İçişleri Bakanına buradan sesleniyorum; bu adaletsizliğe artık `dur´ deyin. Bakın defalarca yaptınız bunları. Sonuç alamadınız. Her defasında söylediğiniz sözler gerçek dışı çıktı. Hiçbiri ispatlanamadı. Ama sürekli buradan bir algı yaratarak, yani sanki CHP'li belediyelerde bir olumsuzluk varmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Vatandaşımız her şeyin farkında. Belediyelerimizin hangi koşullarda çalıştığını, vatandaşımıza nasıl hizmet ettiğini biliyoruz. Onlar hizmet ettikçe siz tabii ki bunu hazmedemiyorsunuz. Hazımsızsınız ama size yedirilecek belediye başkanı da yok, diz çökecek belediye başkanı da yok. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Gidiyorsunuz, bu panikle de belediyelerimize saldırıyorsunuz. Haksız hukuksuz işlemler yapıyorsunuz. Ama ve asla başaramayacaksınız. Bunun cevabını yapılacak ilk seçimde sandıkta milletimiz verecek ve bu haksızlığa hukuksuzluğa `dur´ diyecek" dedi. (DHA)Mustafa KIRLAK/GİRESUN, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Giresun Mustafa KIRLAK

2023-02-03 21:07:53



