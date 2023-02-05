Giresun'da eğitime kar engeli



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)GİRESUN Valiliği, kar yağışı nedeniyle Bulancak, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerindeki okulların 6 Şubat Pazartesi günü tatil olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime 6 Şubat Pazartesi bir günlük ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca Bulancak, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında eğitime yarın bir günlüğüne ara verildiği de duyuruldu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-02-05 21:54:48



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