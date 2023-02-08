Malatya´da baba ve 2 çocuğu enkazdan yaralı kurtarıldı

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Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN, (DHA)GİRESUN´dan deprem bölgesi Malatya´ya giden İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, enkazda 30 saatten fazla kalan baba ve 2 çocuğunu kurtardı.

Giresun´dan depremin vurduğu Malatya´ya giden İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Turgut Temelli Caddesi'nde çöken binada aramakurtarma çalışmalarına katıldı. Enkazdan gelen sesler üzerine ortam dinlemesi yapıldı. Ekiplerin çalışması sonucu 6 yaşındaki Hakan adlı çocuk ile babası ve ağabeyi, 30 saati aşkın süre kaldıkları enkazdan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan baba ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çalışmalarda küçük çocuğun kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-02-08 14:26:08



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