Giresunlu uzman çavuş, Hatay'da otel enkazında hayatını kaybetti

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Gülsen Mutlu AKYOL/ GİRESUN, (DHA)HATAY´da, depremde yıkılan otelin enkazında kalan, Giresunlu Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akgün (23), yaşamını yitirdi.

Şebinkarahisar ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akgün, Kahramanmaraş merkezli depreme, Hatay´da kaldığı otelde yakalandı. Akgün, otelin enkazında kalarak yaşamını yitirdi. Mehmet Akgün´ün cenazesi, memleketi Giresun´da toprağa verilecek.

Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz Uğurca Köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Mehmet Akgün´ün görev dönüşü Hatay´da kaldığı otelde cansız bedenine ulaşıldı. Acımız tarifsiz. Askerimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz. İlçemizin başı sağ olsun" denildi. DHA-Genel Türkiye-Giresun Gülsen Mutlu AKYOL

2023-02-09 11:02:47



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