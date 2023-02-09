Giresunlu uzman çavuş, Hatay'da otel enkazında hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Hatay´da, depremde yıkılan otelin enkazında kalarak yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akgün (23) için memleketi Giresun´un Şebinkarahisar ilçesinde tören düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende Akgün ailesi, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutu başında taziyeleri kabul etti. Uzman Çavuş Mehmet Akgün, ilçede öğle vakti kılınan namaz sonrası Uğurca köyünde son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun Gülsen Mutlu AKYOL
2023-02-09 13:38:11
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