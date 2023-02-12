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Giresunspor takım otobüsü afet bölgesine soba götürdü

DHA

Giresunspor takım otobüsü afet bölgesine soba götürdü


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor´un takım otobüsü afet bölgesine soba götürdü. Yeşil-beyazlı kulüp ayrıca geliri depremzedelere bağışlanacak iki dostluk maçı yapacaklarını duyurdu. 
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından bölgeye yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor. Giresun´dan da deprem bölgesine yüze yakın yardım aracı gönderilirken Giresunspor´un takım otobüsü de soba yardımı götürmek için yola çıktı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, AFAD´ın başlattığı yardım kampanyasına destek vermek üzere Giresun Valiliği koordinasyonunda bölgeye yeni ihtiyaç malzemesi ulaştırılmak üzere takım otobüslerinin bu sabah Giresun´dan yola çıktığı belirtildi.
Takım otobüsünün ihtiyaç malzemelerini bölgeye ulaştırdıktan sonra depremzede vatandaşları alarak Giresun´a geleceğinin aktarıldığı açıklamada, ayrıca geliri depremzedelere bağışlanmak üzere iki dostluk maçı yapacakları ifade edildi.
Ülke olarak herkesi yasa boğan depremin yaralarının birlikte sarılacağına inandıklarının dile getirildiği açıklamada, "Bitexen Giresunspor Kulübü olarak, depremzedeler ve deprem felaketinde hayatını kaybeden Giresunspor altyapısından yetişen Saruhan Bolat ile depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın anısına Orduspor 1967 ve AmberÇay Eynesil Belediyespor ile kulübümüz arasında dostluk maçı düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu maçlardan elde edilen gelirler ise deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bağışlanacaktır. Karşılaşmaların oynanacağı tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak olan maç takvimlerinin ardından belirlenecektir.  Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah´tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz" denildi. 
DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2023-02-12 16:08:50

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