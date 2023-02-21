Hazırlık maçları iptal olan Giresunspor, Kayserispor maçına odaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazırlık maçları iptal olan Giresunspor, Kayserispor maçına odaklandı

DHA

Hazırlık maçları iptal olan Giresunspor, Kayserispor maçına odaklandı


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)-  Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor´un gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere oynamayı planladığı Amberçay Eynesil Belediyespor ve Orduspor 1967 hazırlık maçları iptal edildi. Yeşil beyazlılar, tatil edilen ve geliri depremzedelere bağışlanacak Yukatel Kayserispor maçına hazırlanıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından lige verilen arayı değerlendirmek ve gelirleri depremzedelere bağışlanacak iki dostluk maçı yapmayı planlayan Giresunspor, lig takviminin netleşmesinin ardından Amberçay Eynesil Belediyespor ve Orduspor 1967 maçlarını iptal etmek zorunda kaldı.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Amberçay Eynesil Belediyespor ve Orduspor 1967 ile oynanması planlanan hazırlık maçları, Spor Toto Süper Lig´in 23´üncü haftasında Kayserispor ile oynayacağımız erteleme maçı ve TFF´nin diğer haftaların programını açıklamasıyla birlikte belli olan maç takvimimiz nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
Süper Ligin 23´üncü haftasında 6 Şubat Pazartesi akşamı oynanması gereken ancak deprem nedeniyle tatil edilen Giresunspor-Kayserispor maçı da 25 Şubat Cumartesi saat 19.00´da Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Bu maçın biletleri kategorilerine göre 20 ile 300 lira arasında satışa çıkarken elde edilecek olan gelir ise depremzedelere bağışlanacak.
Bu maç için geçtiğimiz hafta içi çalışmalarına başlayan yeşil beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Keleş, oyuncularıyla yaptığı antrenman önü toplantılarında maçın önemine değinerek sahadan galibiyetle ayrılmaları gerektiğini anlatıyor.
Yeşil beyazlı ekip ligde oynadığı son 6 maçta ise sadece 2 puan alabildi.
Bu arada geçtiğimiz haftalarda olağanüstü genel kurul kararı alınırken, son toplantı da maç günü öğleden önce gerçekleştirilecek.  DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2023-02-21 10:15:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Espiye Halk Eğitim Merkezinde, depremzedeler için uyku tulumu dikiliyor
YEREL HABERLER Espiye Halk Eğitim Merkezinde, depremzedeler için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.