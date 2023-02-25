Giresunspor´da başkanlığa Nahid Yamak seçildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor´da başkanlığa Nahid Yamak seçildi

DHA

Giresunspor´da başkanlığa Nahid Yamak seçildi


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor´da başkanlığa Nahid Yamak seçildi.
Çotanak Spor Kompleksi'nde olağanüstü genel kurulda Nahid Yamak ile Fatih Sandal başkanlık için yarıştı. 429 delegeden 233´ünün oy kullandığı seçimler sonucunda 156 oy alan Nahid Yamak, Giresunspor´un yeni başkanı seçildi. Fatih Sandal´a ise 76 oy çıktı.
Genel kurulun ardından konuşan Nahid Yamak, "Ben sadece Giresunspor'un başkanıyım. Giresunspor için de bundan sonra elimden geleni yapacağıma size söz veriyorum. Kesinlikle bu kulübün menfaatlerini sonuna kadar savunup, kıt kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi sayesinde çok iyi yerde olduğumuz Süper Lig'i kaçırmamak için çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu yaz oluşacak tabloyu birlikle geçebiliriz. Bu emanet bizde ve yönetim kurulu arkadaşlarımda" dedi.
Yamak, bu akşam oynayacakları Kayserispor maçıyla ilgili de, "Bugün sahamızda kazanmamız gereken çok önemli bir maç var. Tabii ki, bu futbol. Kazanmak da var, kaybetmek de. Akşama tribünde takımın yanında olmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.
Nahid Yamak başkanlığındaki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:
Gökalp Kasapoğlu, Volkan Dudu, Ferhat Karademir, Abdülselam Çağırıcı, Gürkan Temur, İbrahim İnanç, Erdinç Hıdımoğlu, Mustafa Bulut, İlhami Aslan, Serkan Erdoğan, Ersin Sarıkaya, Osman Topal, Emrullah Ekiz, Battal Gazi Özdemir, Kenan Şahin.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2023-02-25 15:43:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye eri 64 saat sonra enkazdan kurtardığı Nisa ile bir araya gelmek istiyor
YEREL HABERLER İtfaiye eri 64 saat sonra enkazdan kurtardığı Nisa ...
"Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Giresun finali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Giresun ...
Giresun Belediyesi arama kurtarma ekibi 16 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi arama kurtarma ekibi 16 kişiyi ...
Giresun'da depremzedelere ücretsiz kişisel bakım hizmeti sunuluyor
YEREL HABERLER Giresun'da depremzedelere ücretsiz kişisel bakım ...
Gölete düşen depremzede çocuğu kurtaran polis o anları anlattı
YEREL HABERLER Gölete düşen depremzede çocuğu kurtaran polis o ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.