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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor - Kayserispor: 1-2

DHA

Giresunspor - Kayserispor: 1-2


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Ali Şansalan, Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz
GİRESUNSPOR: Onurcan Piri (Dk. 24 Ferhat Kaplan) Hayrullah Bilazer, Arias (Dk. 66 Kuwas), Perez, Alper Uludağ, Campuzano (Dk. 46 Görkem Sağlam), Mejia, Serginho, Sainz (Dk. 79 Doğancan Davas), Savicevic (Dk. 79 Murat Cem Akpınar), Bajic
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit Gökhan Sazdağı, Hosseini, Arif Kocaman, Attamah (Dk. 69 Dimitrios), Campanharo (Dk. 77 Ackah), Karimi, Mane (Dk. 83 Gavranovic), Emrah Başsan (Dk. 69 Uzodimma), Cardoso (Dk.77 Ramazan Civelek), Thiam
GOLLER: Dk. 58 Bajic (Giresunspor)Dk. 6 Mane, Dk. 40 Thiam (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Hayrullah Bilazer, Arias, Serginho (Giresunspor)Karimi, Thiam, Hosseini, Bilal Bayazit, Attamah, Uzodimma, Ramazan Civelek (Kayserispor)
Spor Toto Süper Lig'de 23´üncü haftanın erteleme maçında Bitexen Giresunspor, sahasında Yukatel Kayserispor´a 2-1 mağlup oldu.
6´ncı dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane-Cardoso ver kaçında kaleciyle karşı karşıya kalan Mane topu ağlara yolladı: 0-1
12´nci dakikada Giresunspor´da Savicevic´in ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest atışta meşin yuvarlak direkten döndü.
17´nci dakikada gelişen Kayserispor atağında Mane´nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso´nun vuruşunu kaleci Onurcan kornere çeldi.
26'ncı dakikada Perez´in defansın arkasına attığı uzun pası Attamah sektirince Serginho kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top üstten dışarı gitti.
29´uncu dakikada gelişen Giresunspor atağında Kayserispor ceza alanı içerisinde oluşan karambolde topla son buluşan Sainz´in röveşatası üstten dışarı gitti.
40´ıncı dakikada Gökhan Sazdağı´nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Thiam, topu kalecinin sağından ağlara yolladı: 0-2.
44´üncü dakikada kaleci Ferhat´ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Serginho´nun şutunu kaleci Bilal ayaklarıyla kornere çeldi.
45´inci dakikada Alper´in penaltı noktasına gönderdiği topu, Sainz topukla filelere yollamak istedi ancak kaleci Bilal topa sahip oldu. 
53´üncü dakikada Serginho´nun penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Savicevic kafayı vurdu. Kaleci Bilal topu kornere çeldi.
58´inci dakikada Savicevic´in kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Serginho, ceza yayı üzerindeki Bajic´i gördü. Bajic´in şutu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-2.
67´nci dakikada Kayserispor ceza sahası topla buluşan Serginho´nun şutu üst direkten döndü, dönen topu savunma uzaklaştırdı.
70´inci dakikada Gökhan Sazdağı´nın sağdan yaptığı ortaya Thiam vurdu, kaleci Ferhat topu kornere gönderdi.
Maçta başka gol olmadı ve mücadele Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2023-02-25 21:27:17

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