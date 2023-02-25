Giresunspor-Kayserispor maçının ardından



Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)Spor Toto Süper Lig'de 23'üncü haftanın erteleme karşılaşmasında Giresunspor sahasında Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kayserispor'u yenerek puan olarak avantaj elde etmeyi arzuladıklarını ancak bunu başaramadıklarını belirten Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Deprem nedeniyle acımız büyük. Ülke olarak çok zor günler geçiriyoruz. Üzüntülüyüz. Kazansaydık büyük avantaj sağlayacağımız bir maçtı. Biliyorsunuz bizim de evladımız Saruhan'ı depremde kaybettik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Biz güçlü bir devletiz ve bugünleri hep birlikte atlatmayı başaracağız" diye konuştu.

"ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

Bugünlerde maç oynamanın zor olduğunu, ona rağmen sahada bir şeyler yapmaya çalıştıkların kaydeden Keleş, şöyle konuştu:

"Ligin iyi takımlarından biri olan Kayserispor ile karşılaştık. İlk yarıda çok fazla bir şey yapamadık. Üretken olmaya çalıştık ama rakibe verdiğimiz pozisyonların sonucunda kalemizde iki gol gördük. Geri dönüşlerde sıkıntılar yaşadık. Rakibin ataklarını sonlandıramadık. İkili mücadeleleri kazanamadık. Son haftalarda iyi gidemememizin nedeni takım savunmasını iyi yapamayışımızdan kaynaklanıyor. İkinci devrede tam tersine çevirdik. İkinci yarıdaki oyun, mücadele isteği gelecek adına bizim için iyi oldu. Sonuç olarak erteleme maçını kazanmak istiyorduk. Puan olarak avantaj elde etmeyi arzuluyorduk. Üzüntülüyüz. Kazansaydık büyük avantaj sağlayacağımız bir maçtı."

"KÜMEDE KALMA HEDEFİNE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Ligin uzun bir maraton olduğunu ifade eden Hakan Keleş, "İlk yarı kötü oyun, konsantre bozukluğu vardı ama ikinci devrede etkiliydik. Direkten dönen, son vuruşunu yapamadığımız toplar oldu. Ne yazık ki böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Biraz kadromuzun sıkıntıları var. Hücum bölgesinde çok fazla alternatifimiz kalmadı. Kazanabilirdik de hiç olmazsa puanla da ayrılabilirdik ama olmadı. İkinci yarıdaki oyun moral, motivasyonumuzu düzeltti. Önümüzde Konyaspor maçı car. İçeride kaybettiğimiz puanları, deplasmandan iyi bir sonuçla dönerek telafi etmek amacındayız. Bunu başarabilirsek kümede kalma hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇAĞDAŞ ATAN: KALBİMİZ DEPREMZEDELERLE BERABER

Bitiş düdüğünün ardından futbolun kendileri için bittiğini, kalplerinin depremzedelerle birlikte olduğunu söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bizim için 90 dakika oynandı, son düdük çaldı ve futbol bitti şu anda. Tekrardan kalbimiz depremzedelerle beraber. Umarım iki saatliğine oradaki insanları ve Türkiye'yi bu afetin etkilerinden ve kederinden uzaklaştırabilmişizdir. Benim için iyi ki futbol var. Kovid-19 döneminde olduğu gibi, biz işimizi yaparken insanlar evinden çıkamadığı, çalışamadığı dönemlerde futbol izleyerek biraz o psikolojiden uzaklaştılar. Bugün de maçlar başladı. Bizler de maç oynayarak onları kederden biraz uzaklaştırabildiysek ne mutlu bize" dedi.

"EKSİLDİKÇE GÜÇLENMEYE ÇALIŞAN EKİBİZ"

Atan, maçla ilgili değerlendirmesinde ise "Maçın ilk yarısında biz daha iyiydik, çok fazla net pozisyona girdik. Maçı ilk yarıda da bitirebilirdik. Ama ikinci yarı oyunu tamamen bizim sahamıza yıktılar. İkinci yarı hiç istemediğimiz bir oyun oynadık. Ama skoru korumayı bildik. İlk defa ikinci yarı skoru koruma ağırlıklı bir oyun oynayıp maçı bitirmesini bildik. Biz eksildikçe güçlenmeye çalışan bir ekibiz. Çok önemli bir oyuncu daha kaybettik bildiğiniz gibi. Onur bizim takımın baş oyuncularından birisiydi. Bu süreç biraz sancılı olacak. Ama ilk yarıda oynadığımız o iyi oyunu 90 dakikaya yaymaya çalışacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hakan Keleş'in açıklamaları

Çağdaş Atan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-02-25 22:58:14



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