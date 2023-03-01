Giresunspor, Konya'da kazanacağına inanıyor



Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bu zorlu süreçte bizim bir galibiyete, bir morale ihtiyacımız var. Konya'da kazanacağımızı, istediğimiz oyunla galip geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

Keleş, Çotanak Spor Kompleksi'ndeki antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, camia olarak zorlu süreçten geçtiklerini ifade ederek, bu dönemi atlatmak için kenetlendiklerini ve güzel günlerin başlayacağını düşündüğünü kaydetti.

Süper Ligin 24´üncü haftasında deplasmanda oynayacakları Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Konyaspor'un da bizim gibi kötü gidişatı var, onlar da kazanmak isteyecekler. Biz de kaybetmemek ve kazanmak adına elimizden geleni yapacağız. Bu zorlu süreçte bizim bir galibiyete, bir morale ihtiyacımız var. Konya'da kazanacağımızı, istediğimiz oyunla galip geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Keleş, yönetim değişikliğinin takıma nasıl yansıdığı yönündeki soruya, "Tabi ki olumlu oldu, olması da gerekiyordu ama sadece yönetimle olacak veya başkanımızla olacak şey değil. Şehir olarak takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Biraz zorluklar çektik bu konuda ama bundan sonra bu desteği gördüğümüz zaman oyuncularla beraber moral ve motivasyonumuzu yükselttiğimizde çok iyi işler olacağını düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

PERES: ÜLKE ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYOR

Yeşil beyazlıların defans oyuncularından Alexis Perez de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek şunları söyledi:

"Ülke çok zor zamanlardan geçiyor. Herkesin de bir yandan birlik olup birbirine yardım etmesi gerçekten inanılmaz bir şeydi. Umarım ülke tekrar yaralarını sarar ve tekrar eski haline döner. Ayrıca ülkedeki herkesin birbirine yardım etmesi, bunu görebilmek çok önemli."

Perez, hafta sonu oynayacakları Konyaspor maçıyla ilgili de "Rakip de bizim gibi uzun zamandır maç kazanamıyor. Onlar da zor zamanlar geçiriyor. Biz üç puanı kazanacağımızı düşünüyoruz. Çünkü Konya'ya bu sorumlulukla gideceğiz, bu iyi karakteri ortaya koyacağız. Aynı geçen maçın ikinci yarısında oynadığımız gibi kazanma ruhunu göstererek o maçı oynayacağız ve bu davranışı göstererek maçı kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-03-01 15:19:06



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