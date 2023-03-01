Giresunspor, Konya'da kazanacağına inanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor, Konya'da kazanacağına inanıyor

DHA

Giresunspor, Konya'da kazanacağına inanıyor


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bu zorlu süreçte bizim bir galibiyete, bir morale ihtiyacımız var. Konya'da kazanacağımızı, istediğimiz oyunla galip geleceğimizi düşünüyorum" dedi.
Keleş, Çotanak Spor Kompleksi'ndeki antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, camia olarak zorlu süreçten geçtiklerini ifade ederek, bu dönemi atlatmak için kenetlendiklerini ve güzel günlerin başlayacağını düşündüğünü kaydetti.
Süper Ligin 24´üncü haftasında deplasmanda oynayacakları Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Konyaspor'un da bizim gibi kötü gidişatı var, onlar da kazanmak isteyecekler. Biz de kaybetmemek ve kazanmak adına elimizden geleni yapacağız. Bu zorlu süreçte bizim bir galibiyete, bir morale ihtiyacımız var. Konya'da kazanacağımızı, istediğimiz oyunla galip geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
Keleş, yönetim değişikliğinin takıma nasıl yansıdığı yönündeki soruya, "Tabi ki olumlu oldu, olması da gerekiyordu ama sadece yönetimle olacak veya başkanımızla olacak şey değil. Şehir olarak takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Biraz zorluklar çektik bu konuda ama bundan sonra bu desteği gördüğümüz zaman oyuncularla beraber moral ve motivasyonumuzu yükselttiğimizde çok iyi işler olacağını düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.
PERES: ÜLKE ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYOR
Yeşil beyazlıların defans oyuncularından Alexis Perez de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek şunları söyledi:
"Ülke çok zor zamanlardan geçiyor. Herkesin de bir yandan birlik olup birbirine yardım etmesi gerçekten inanılmaz bir şeydi. Umarım ülke tekrar yaralarını sarar ve tekrar eski haline döner. Ayrıca ülkedeki herkesin birbirine yardım etmesi, bunu görebilmek çok önemli."
Perez, hafta sonu oynayacakları Konyaspor maçıyla ilgili de "Rakip de bizim gibi uzun zamandır maç kazanamıyor. Onlar da zor zamanlar geçiriyor. Biz üç puanı kazanacağımızı düşünüyoruz. Çünkü Konya'ya bu sorumlulukla gideceğiz, bu iyi karakteri ortaya koyacağız. Aynı geçen maçın ikinci yarısında oynadığımız gibi kazanma ruhunu göstererek o maçı oynayacağız ve bu davranışı göstererek maçı kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2023-03-01 15:19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Espiye'de engellilere yönelik etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Espiye'de engellilere yönelik etkinlik düzenlendi
Giresunspor, Konyaspor maçına odaklandı
YEREL HABERLER Giresunspor, Konyaspor maçına odaklandı
Giresunspor'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı
YEREL HABERLER Giresunspor'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı ...
İmam Hatip Lisesi öğrencileri atık kağıtlardan elde edilen geliri depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER İmam Hatip Lisesi öğrencileri atık kağıtlardan elde ...
Fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuru süreci 3 Mart'a uzatıldı
YEREL HABERLER Fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuru ...
Giresunspor Başkanı Yamak, depremde hayatını kaybeden Bolat'ın ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Giresunspor Başkanı Yamak, depremde hayatını kaybeden ...
(Görüntülü) RÖNESANS REZİDANS&#039;TA HAYATINI KAYBEDEN ÜSTEĞMEN İÇİN GİRESUN&#039;DA TÖREN
YEREL HABERLER (Görüntülü) RÖNESANS REZİDANS'TA HAYATINI ...
Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybeden üsteğmen için Giresun'da tören
YEREL HABERLER Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybeden üsteğmen için ...
Hatay'da depremde hayatını kaybeden üsteğmen Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Hatay'da depremde hayatını kaybeden üsteğmen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.