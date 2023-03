Giresunspor - Fatih Karagümrük: 2-2

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

BITEXEN GİRESUNSPOR: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Ramon Arias (Dk. 59 Campuzano), Alexis Perez, Faruk Can Genç, Mejia (Dk. 89 Rahmetullah), Görkem Sağlam, Sainz (Dk. 89 Doğan Can Davas), Sergio (Dk. 79 Kuwas), Savicevic, Bajic

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan Şen, Biraschi, Dresevic, Rayyan, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 73 Shukurov), Ricci, Ozdoev (Dk. 90+3 Nicholas), Colley (Dk.83 Adem Ljajic), Borini, Diagne (Dk. 90+3 Kazım Kazım)

GOLLER: Dk. 20 Bajic (P), Dk. 39 Sainz (Bitexen Giresunspor) Dk. 44 Levent Mercan, Dk. 58 Borini (P) (Vavacars Fatih Karagümrük )

SARI KARTLAR: Hayrullah Bilazer, Faruk Can Genç (Bitexen Giresunspor) - Rayyan, Ricci (Vavacars Fatih Karagümrük)Spor Toto Süper Ligin 25´inci haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Bu skorla Giresunspor, galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.

19´uncu dakikada Giresunspor atağında sol kanatta Mejia´nın ceza alanına ortasında Biraschi koluyla topun yönünü değiştirince, hakem penaltıya hükmetti.

20'nci dakikada VAR incelemesinden sonra penaltı atışını kullanan Bajic, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek, takımını öne geçirdi: 1-0.

39´uncu dakikada Savicevic sahip olduğu topu orta alandan defans arkasına gönderdi. Sol kanatta topu önüne alan Bajic, ceza alanına girmeden sağ tarafa paralel pas çıkardı. Hızla ceza alanına giren Sainz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

44´üncü dakikada Fatih Karagümrük atağında, ceza alanı yayı üzerinde Borini´ye yapılan müdahaleyi hakem faul olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Levent Mercan, topu sol üst köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

56´ncı dakikada Diagne´nin ceza sahası içine gönderdiği topa sahip olmak isteyen Ozdoev, Arias´ın müdahalesiyle yerde kaldı.

58'inci dakikada VAR incelemesinin ardından atışı kullanan Borini, topu kalecinin uzanamayacağı noktadan ağlara gönderdi: 2-2.

66´ncı dakikada kazanılan serbest atışta topun başına yine Levent Mercan geçti. Levent´in sol ayağının içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta bu kez Ferhat topa sahip oldu.

86´ncı dakikada Borini´nin ceza sahası çizgisi üzerinde yerde kalmasıyla kazanılan serbest atışta topun başına geçen Diagne´nin vuruşunda top üstten auta gitti.

Maçta başka gol olmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

