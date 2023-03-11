Giresunspor-Fatih Karagümrük maçının ardından



Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)Spor Toto Süper Lig'de 25´inci haftanın açılış karşılaşmasında Giresunspor sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, uzun süredir galip gelememenin stresiyle maça başladıklarını ancak öne geçmelerine rağmen 2 puan kaybettiklerine inandığını söyledi. İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyarak 2-0 öne geçtiklerini kaydeden Keleş, "Kazanmamız gerekiyordu ama 2 puan kaybettik. Maça iyi başladık ve 2-0 öne geçtik. İlk yarıda istediğimiz her şeyi de yaptık. İkinci yarıda ise istediğimizi yapamadık. Maçın hakkı beraberlikti ama galip gelmek istiyorduk, olmadı. Uzun süredir galip gelememenin stresi vardı. İki puan kaybetmek zorunda kaldık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sıkıntılı bir dönem geçirmemize rağmen takıma sahip çıkıyorlar. Bugün kazanma adına ellerinden geleni yaptılar. Şanssızlık ve talihsizlik. Bugün de galip gelemedik" diye konuştu.

Keleş, gelecek haftayı bay geçireceklerini ardından da milli maç arası olduğunu belirterek, bu süreyi iyi değerlendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

ANDREA PİRLO: 3 PUANI GETİREBİLECEK POZİSYONLARA GİRDİK AMA DEĞERLENDİREMEDİK

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ise, maçın gidişatına baktıklarında 1 puanın kabul edilebilir olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çünkü yine 2-0 geriden başladık. Aslında sezonun gerisinde bu tip maçlarımız oldu deplasmanda. İlk gol penaltı pozisyonundan dolayı ikinci golde gelişen atağı bitirebilirdik ama hızlı bir hücumdan golü yedik. Ondan sonra top vermeye başladık. Bu reaksiyonun sonunda 2-1´i yakaladık. İçeri girdik. Ne yapmamız gerektiğini konuştuk. Geliştirmemiz gerekenleri konuştuk. Aslında maça bu şekilde geri döndük diyebilirim. 3 puanı getirebilecek pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Bizim hedefimiz her maçı kazanmak ve en üst seviyede oynamak. Tabi genel anlamda 1 puandan memnun değilim ama maçın gidişatına baktığımız zaman 1 puan da kabul edilebilir."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hakan Keleş'in açıklamaları

Andrea Pirlo'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-03-11 09:16:54



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