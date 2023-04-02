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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor - Alanyaspor: 2-2

DHA

Giresunspor - Alanyaspor: 2-2


STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Turgut Doman, Yusuf Bozdoğan, Murat Şener
BITEXEN GİRESUNSPOR: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias (Dk. 62 Kuwas), Perez, Alper Uludağ (Dk. 75 Faruk Can Genç), Görkem Sağlam, Mejia (Dk. 80 Murat Cem Akpınar), Sergio, Sainz, Savicevic (Dk. 46 Campuzano), Bajic (Dk. 75 Doğan Can Davas)
CORENDON ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec, Doumbia (Dk.46 Lusamba), Leroy Fer, Umut Güneş (Dk. Ahmed Hassan), Efecan Karaca (Dk. 83 Efkan Bekiroğlu), Cavaleiro (Dk. 58 Zinedine Ferhat), Koulouris (Dk. 75 Fatih Aksoy)
GOLLER: Dk. 84 Doğan Can Davas (Bitexen Giresunspor), Dk. 17 Efecan Karaca, Dk. 73 Zinedine Ferhat (Corendon Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Sergio, Campuzano (Bitexen Giresunspor), Runarsson, Pereira, L.Fer, Ferhat (Corendon Alanyaspor)Süper Lig'in 27´nci haftasında Bitexen Giresunspor. kendi sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
13´üncü dakikada Görkem Sağlam´ın kullandığı korner atışında kafalardan seken topun gelişine Perez röveşata bir vuruş yaptı. Arias´ın kafasından yön değiştiren topu kaleci Runarsson güçlükle çelmeyi başardı.
17´nci dakikada Balkovec, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasına ortaladı, boş pozisyonda Efecan Karaca topa kafa ile vurdu ve takımını öne geçiren golü attı: 0-1
26´ncı dakikada Mejia kale sahasına sert bir orta yaptı, rakipten dönen top yine Mejia´ya geldi. Bu oyuncu kalecinin üzerinden kaleye aşırtma bir vuruş yaptı, top az farkla auta gitti.
45+4´üncü dakikada konuk ekibin ani atağında topu taşıyan Cavaleiro yaklaşık 25 metreden şansını denedi, kaleci Ferhat Kaplan´ı geçen top üst direğin köşesinden döndü.
52´nci dakikada sol kanatta topla buluşan Cavaleiro´nun ortasına bomboş pozisyonda kimse dokunamadı.
64´üncü dakikada ceza yayının dışından Görkem Sağlam´ın kullandığı serbest atışta sağına uzanan kaleci Runarsson topu uzaklaştırdı.
66´ncı dakikada Alper´in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bajic´in vuruşunda topu kaleci Runarsson kornere çeldi.
73´üncü dakikada Efecan düşmesine rağmen gönderdiği topu alan Zinedine Ferhat ceza sahasına girdiği anda kaleci Ferhat´ı geçerek topu ağlara gönderdi: 0-2
84´üncü dakikada Hayrullah´ın sağ kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafayı vuran Doğan Can Davas farkı bire indirdi: 1-2
86´ncı dakikada Murat Cem Akpınar ceza sahasına girdiği anda Fatih´in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
VAR incelemesinin ardından 88´de topun başına geçen Kuwas, kaleciyi ve topu terse göndererek skoru eşitledi: 2-2
Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2023-04-02 18:10:20

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