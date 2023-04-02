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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor - Alanyaspor maçının ardından

DHA

Giresunspor - Alanyaspor maçının ardından


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)SPOR Toto Süper Lig'de 27´nci hafta maçında Giresunspor sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kazanmaları gereken bir maçta berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Keleş, oyunun genelinde üstün olduklarını ve net pozisyonlar bulduklarını belirterek, "İlk yarı iyi başlamamıza rağmen geri düştük. Burada biraz sıkıntılar çektik. Ama ikinci yarı oyuna soktuğumuz oyunculardan aldığımız verim bugün beni memnun etti. Dediğim gibi kazansaydık büyük avantaj elde edecektik. Ama lig uzun daha çok maç var. Telafisini yapabileceğimiz maçlar. 3 puan alamadığımız için üzgünüz" dedi.
Oyunculara zaman zaman tepki gösterildiğini ve bunun kendisini üzdüğünü aktaran Keleş, şöyle konuştu:
"Biz transferi kapalı bir takımız. Sıkıntılar da çekiyoruz. Oyuncularımızın performansları düşecek ya da yükselecek. Burada oyuncularımıza her zaman destek olmamız gerekiyor. Bu bizim için üzücü bir şey. Geldiğim günden beri bayağı bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Burada iyi şeyler de yaptık. Son zamanlarda gördüğüm şeyler beni üzüyor. Güçlü bir camia olmak zorundayız. Sıkıntılar çekiyoruz. Tabi galip gelemiyoruz, sorunlar yaşıyoruz. Ama burada her beraber bir şeyler başaracağız. Geçen sene başardığımız gibi. Bu beni biraz üzüyor. Başkanımızı tebrik ediyorum. İnanılmaz şekilde oyuncularımı motive etti. Bunun bizim için ilerisi adına güzel olacağını düşünüyorum. 2-0 geriden gelmek, kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Ligde her puan önemli ve değerli."
Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise, kazanabilecekleri bir maçtan beraberlikle döndüklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:
"Sezon başından bu yana oynadığımız saha performanslarına baktığımız zaman takımımızın bu performansı bana göre kazanmaya çok yakın bir performanstı. Kaldı ki kazanabileceğimiz bir maçtan 1 puanla dönüyoruz. Oyuncularımızın zaman zaman ortaya koyduğu güvenli oyunun kaybolduğu dakikalar da oldu. Burada Giresun son şansları, onlar da kazanmak istiyorlar. 9 maçtır kazanamadılar. Kazanma arzusunu ortaya koydukları dakikalarda buna karşı direnci doğru vermeliyiz. Direnci veremediğimiz dakikalar oldu. 2-0´dan sonra onların defansif yapabileceği hatalardan faydalanabilirdik ki fırsat yf yakaladık. Sonuçta puanlar paylaşıldı."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
 Ersun Yanal'ın açıklamaları
- Hakan Keleş'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2023-04-02 20:27:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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