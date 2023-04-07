A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan'a 33-24 mağlup oldu

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Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)-

SALON: Giresun Hüseyin Avni Alparslan

HAKEMLER: Francesco Simone, Pietro Monitillo

TÜRKİYE: Selen, Beyza (4), Aslı (8), Gülcan, Dönegül, Nurceren (1), Beyza İrem (1), Neslihan (3), Yasemin (3), Ceylan (2), Ayşenur (2), Halime, Meryem, Nur, Gülsüm, Sıla

SIRBİSTAN: Radosavljevic, Vukajlovic (9), Lavko (4), Lanistanin (2), Janjusevic (2), Risovic, Radojevic (2), Knezevic (1), Vasic, Stamenic (1), Lovric (1), Stoiljkovic (3), Tabak (3), Liscevic (4), Graovac, Milosevic (1)

İKİ DAKİKALAR: Nurceren, Beyza, Yasemin (Türkiye), Stoiljkovic, Milojevic, Lanistanin, Lovric (Sırbistan)

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında Sırbistan´a 24-33 yenildi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında Giresun Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda Sırbistan´ı konuk etti.

Tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmanın ilk 25 dakikalık bölümü karşılıklı gollerle başa baş geçti. İlk yarının son dakikalarında ay-yıldızlıların top kayıplarını iyi değerlendiren Sırbistan, devreye 10-15 üstün girdi.

Skordaki üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren Sırbistan, mücadeleden 24-33 galip ayrıldı.

DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-04-07 18:56:03



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