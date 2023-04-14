GİRESUN'da kontrolden çıkıp, TIR'a çarparak devrilen kamyonun sürücüsü, yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Sazbeyi mevkisinde meydana geldi. Trabzon yönüne giden L.C. idaresindeki 58 ACP 872 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp, geçtiği yan yolda, yoğun trafik nedeniyle bekleyen S.B. idaresindeki yabancı plakalı TIR'a çarptı. Devrilen kamyonda sıkışarak yaralanan sürücü, ihbarla çağrılan ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, normale döndü. (DHA)Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri görüntüleri
-Güvenlik kamerasıHaber Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2023-04-14 01:04:08
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.