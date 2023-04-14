Giresun'da, 15 metreden apartman boşluğuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN, (DHA)GİRESUN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 15 metreden apartman boşluğuna düşen otomobildeki 3 kişi, ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gedikkaya Mahallesi, 104 Nolu Sokak'ta meydana geldi. M.A. (60) yönetimindeki 28 ABM 886 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çarptığı demir korkuları aşıp, 15 metreden apartman boşluğuna düştü. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki 2 kişi, ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-04-14 23:55:54



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