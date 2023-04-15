Ekrem İmamoğlu: `Artık mülakat yok´ demek 21 yıl sonra mı aklınıza geldi



Mustafa KIRLAK/GİRESUN, (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti´nin `Mülakat´ vaadini eleştirerek, "21 yılda kaç milyon kişilik hukuksuzluk yaptınız, hakkını yediniz? 21 yıl sonra mı aklınıza geldi 'Artık mülakat yok' demek" dedi.

Giresun´a gelen İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, Atatürk Meydanı´nda vatandaşlara hitap etti. AK Parti´nin `mülakat´ vaadini eleştiren "21 yıl sonra mı aklınıza geldi" diyen Ekrem İmamoğlu, "21 yılda kaç milyon kişilik hukuksuzluk yaptınız, hakkını yediniz? 21 yıl sonra mı aklınıza geldi 'Artık mülakat yok' demek. 21 yıl yönettiniz, `artık mülakat yok´ diyorsunuz. 21 yıl bu ülkeyi yönettiniz, şimdi gelip `fındığın sorununu biz çözeriz´ diyeceksiniz. Giresunlu buna kahkaha ile güler. Bunların dediğine inanmayın. Ama biz size söz veriyoruz. Biz tek bir vatandaşımızın dahi hakkını yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gençlere `Mutlaka oy kullanın´ çağırısında bulunan İmamoğlu, "Gençler, hiçbirinizin hakkınızı yedirmeyeceğiz. Hiçbirinizin hakkınızı yedirmeyeceğiz ama sınavda ama işe girerken, hiçbir yerde yedirmeyeceğiz. Memleketimizin itibarını yükselteceğiz. Gençlerin üreteci, yaratıcı olması için onları özgür kılacağız. Gençlerimizin sesinin kısıldığı değil, sesinin gür çıktığı bir Türkiye var edeceğiz. Bu ülkenin teminatı olan gençlerimiz, mutlaka ve mutlaka oy kullanın. Biz liyakata önem vereceğiz. Biz memleketimizin evlatları ile bu ülkeyi yöneteceğiz. Sadece bir avuç insan ile ülkeyi yönetme devrine son vereceğiz. Onlara 'Evinize gidin hadi, güle güle' diyeceğiz. Gençlerimiz hayallerini artık bu topraklarda kurmuyor. Biz bu şehrin her katma değerini yücelteceğiz. İnsanları kandırdıkları bu döneme son vereceğiz. Ne demişlerdi 'Bunlar gelince yardımları keserler.' Biz ne yaptık; 5 katına çıkardık. Biz insanlarımızı zengin yapmaya, üretmeye ve ürettirmeye geliyoruz" diye konuştu.

Bunun bir revizyon dönemi olduğunu, bir kişinin değil, milletin dediğinin olduğu, devletin halka gücünü değil, şefkatini gösterdiği bir dönemin geldiğini ifade eden İmamoğlu, "Konuşurken döver, söver gibi değil, güler yüzlü bir dönem geliyor. Bir yöneticinin vatandaşa haddini bildirdiği değil, vatandaş karşısında haddini bildiği bir sistemdir Cumhuriyet. Bizimle görüşemiyor bile. Ekrem İmamoğlu CHP'li, Millet İttifakı'nın belediye başkanı. Devletin, memleketin partisi olur mu ya? Bir belediye başkanı seçildikten sonra, rozetini çıkarır milletine hizmet eder. Size söz veriyoruz; kurumsal ayrışmayı da partizanlığı da söküp atacağız. Çok çalışacağız, adil olacağız. Bayramı yaşamayı bile halkımıza hayal ettirdiler. Bunlar vermeyebilir ama sonraki bayram ikramiyesini, 13´üncü cumhurbaşkanımızın vaadi gibi 15 bin TL olarak vereceğiz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Giresun Mustafa KIRLAK

2023-04-15 14:23:07



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