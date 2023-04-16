Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) -
STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Selahattin Altay
BITEXEN GİRESUNSPOR: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez (Dk. 15 Kuwas ), Faruk Can Genç (Dk. 74 Alper Uludağ), Campuzano (Dk. 85 Kadir Seven), Mejia, , Sergio, Borjia Sainz (Dk. 85 Doğan Can Davas), Görkem Sağlam, Bajic (Dk. 74 Murat Cem Akpınar)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Paluli (Dk. 46 Gradel), Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 62 Charisis), N'Jie (Dk. 73 Hakan Arslan), Saiz, Ulvestad (Dk. 86 Ahmed Musa), Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo (Dk. 46 Yatabere)
GOL: Dk.18 Campuzano (Bitexen Giresunspor)
SARI KARTLAR: Hayrullah, Sainz, Sergio (Bitexen Giresunspor)Gradel, Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
Spor Toto Süper Ligin 29´uncu haftasında Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor´u 1-0 yenerek 12 haftanın sonunda 3 puanla tanıştı.
11´inci dakikada Hayrullah Blazer sağ kanattan taşıdığı topla kale sahasına yöneldi, yerden çıkardı, topun gelişine vuran Segio kaleci Ali Şaşal Vural´ı geçemedi.
18´inci dakikada Bitexen Giresunspor sol kanattan Kuwas´la korner kullandı. Kaleye paralel gelen topu takip eden Campuzano, meşin yuvanlağı kafayla kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-0.
35´inci dakikada Saiz'ın ortasında kafalardan seken topu önünde kalan N'Jie sert vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
57´nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt´un sert vuruşunu kaleci Ferhat kontrol etti.
66´ncı dakikada Saiz´in kullandığı serbest vuruşta Goutas kafayı vurdu. Kale sahasında yerde seken top üstten auta gitti.
Maçın ilerleyen dakikalarında iki takımın ataklarından sonuç çıkmadı ve mücadeleyi Giresunspor 1-0 kazandı.
DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2023-04-16 18:14:27
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