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Giresunspor - Sivasspor maçının ardından

DHA

Giresunspor - Sivasspor maçının ardından


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA) Süper Lig'in 29´uncu haftasında Giresunspor sahasında Sivasspor´u 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Oyun olarak çok iyi oynamasak da 3 puan bizim için her şeyden önemliydi. İlk yarıda öne geçmemiz, ondan sonra oyunu ve skoru koruma içgüdüsüyle biraz oyunumuzu kötü etkiledi fakat iyi yaptığımız şeyler de vardı. Bugün rakibin en etkili olduğu şeylerden bir tanesi kenar ortalarıydı, bunları iyi savunduk. Kazandığımız topları biraz daha iyi değerlendirebilseydik 2-0'da öne geçebilirdik. Dediğim gibi stresli maçlar bunlar ama sonuçta kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımın emeğine sağlık. Bugün ön planda olan mücadeleydi ve bunu çok iyi gösterdiler. Taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz şekilde bizi desteklediler, yanımızdaydılar, coşku kattılar bize. Dediğim gibi bizim için kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık ve mutluyuz ama hiçbir şey bitmiş değil. Bu ligin son haftasına kadar devam edecek bir yarış var."
"ANKARA DEPLASMANINDA 7 YABANCI OYUNCUYLA MÜCADELE EDECEĞİZ"
Keleş, ligin 30´uncu haftasında deplasmanda karşılaşacakları MKE Ankaragücü maçına odaklanacaklarını dile getirerek, "Ligde 9+2 kuralı vardı. Şimdi Perez´in sakatlığı bizi zor duruma düşürecek. Borja da cezalı duruma düştü. Ankara deplasmanında 7 yabancı oyuncuyla mücadele edeceğiz" diye konuştu.
RIZA ÇALIMBAY: HER TÜRLÜ POZİSYONU YATKALADIK AMA ATAMADIK
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da maça gayet iyi başladıklarını ancak ölü top zaaflarının devam ettiğini belirtti. Bütün üstünlüğün kendilerinde olduğunu söyleyen Çalımbay, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle de ikinci yarı. Her türlü pozisyonu yakaladık ama atamadık. Atamadığımız olabilir ama aynı şekilde aynı golleri yemek bizi üzüyor. Arkadaşlarımın maalesef sezon başından beri ölü toplarda bireysel hata yapıyorlar. Onlardan bir tanesini bugün yedik. Ama maçı kazanmak içinde maçın başından sonuna kadar elimizden gelen mücadeleyi gösterdik. Pozisyon yakaladık, onları da atamadık. Onun için böyle pozisyonları kaçırırsanız. Hem de aynı şekil gol yerseniz o zaman mağlubiyet gayet normaldir. Karşınızdaki takım 11 maçtır galibiyet alamamış ve mutlaka alması gereken bir maç. Tabii ki agresif çıkacaklar, tabii ki savunacaklar. Çok mücadele ettiler, savundular. Ona göre de bizim oynamamız gerekiyordu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Ama maalesef yapamadık. Biraz önce söylediğim gibi geleni atamazsanız veya böyle gol yerseniz mağlubiyet normaldir."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hakan Keleş'in açıklamaları
-Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2023-04-16 20:41:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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