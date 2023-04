Giresunspor - Başakşehir: 2-4

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)-

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Emrah Ünal

GİRESUNSPOR: Onurcan Piri (Dk. 46 Ferhat Kaplan), Hayrullah Bilazer, Görkem Sağlam (Dk. 88 Kadir Seven), Arias, Alper Uludağ (Dk. 46 Faruk Can Genç), Campuzano (Dk. 57 Murat Cem Akpınar), Mejia, Sergio, Sainz, Kuwas (Dk. 46 Doğan Can Davas), Bajic

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 90+2 Ayberk Kaygısız), Edgar Ie, Duarte, Caner Erkin, Berkay Özcan, Aleksic, Januzaj, Patryk Szysz (Dk.64 Batuhan Çelik), Deniz Türüç, Figueiredo

GOLLER: Dk. 63 ve 90 Sainz (Giresunspor), Dk. 16 ve 35 Januzaj, Dk. 25 ve 45+2 Figueiredo (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Mejia, Doğan Can Davas (Giresunspor), Edgar Ie, Deniz Türüç, Muhammed Şengezer (Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 31´inci hafta maçında Bitexen Giresunspor, sahasında Medipol Başakşehir´e 4-2 yenildi.

2´nci dakikada Giresunspor savunma oyuncularının hatası sonrasında Figueiredo ceza sahası hafif sağ çaprazında müsait durumda topu üstten auta attı.

16´ncı dakikada Giresunspor savunmasından seken topu ceza sahası yayı üzerinde önünde bulan Januzaj sert vurdu top Onurcan´ın bakışları arasında ağlara gitti: 0-1

20´nci dakikada sağdan ceza sahasına giren Sainz yerden çıkardı, Bajic´in şutunda savunma geçit vermedi.

24´üncü dakikada Kuwas´ın pasında Sainz kaleci Muhammed ile karşı karşıya kaldı.Sainz'ın etkisiz şutunda topu kaleci kontrol etti.

25´inci dakikada savunma arkasına gönderilen topa Onurcan kafayla vurmak istedi ancak ıska geçti. Figueiredo topu boş kaleye yuvarladı. VAR incelemesinin ardından hakem golü verdi: 0-2

35´inci dakikada Aleksic, ceza sahasında sıfıra kadar inerek içeriye çevirdi. Arka direkte boş kalan Januzaj topu ağlara gönderdi: 0-3

39´uncu dakikada Sainz´in yakın mesafeden vuruşunda topu kaleci Muhammed kontrol etti.

45+2´nci dakikada Januzaj´ın ceza sahası içine gönderdiği topa penaltı noktası üzerinde Figueiredo´nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4

60´ıncı dakikada Sainz, ceza sahası sağ çaprazından kaleye vurdu, yan direkten dönen topu Bajic kafayla tamamlamak istedi. Kaleci Muhammed´in müdahalesiyle top bu kez üst direkten döndü.

63´üncü dakikada rakip yarı sahada topu kapan Sainz, ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-4

66´ncı dakikada Bajic ceza sahası içine gönderilen topu kontrol etmek isterken araya giren Caner tehlikeyi savuşturdu.

80´inci dakikada kullanılan serbest atışta Faruk Can direk dibinde topu kafayla ceza sahasına gönderdi. Topa sahip olan Sainz´in vuruşu direkten döndü. Defans oyuncularından seken topa kaleci Muhammed sahip oldu.

86´ncı dakikada Hayrullah´ın sağ kanattan yaptığı ortaya yakın mesafeden Doğan Can´ın kafayla vuruşu az farkla auta gitti.

90´ıncı dakikada Sergio´nun kafa vuruşunda kaleci Muhammed gole izin vermedi. Sağ çapraza çevrilen topu Sainz, yakın mesafeden filelere gönderdi: 2-4

90+4´üncü dakikada Sainz´in ceza sahasına ortaladığı topa Doğan Can dokundu, Arias tamamlamak isterken Muhammed topa sahip oldu. Pozisyonu VAR´dan inceleyen hakem pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.

Maçta başka gol olmadı ve Giresunspor sahasında Başakşehir´e 4-2 mağlup oldu.

