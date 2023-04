Bakan Karaismailoğlu: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır (2)

TRABZON'DAN GİRESUN'A GEÇTİ

Trabzon'dan Giresun'a geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, belediye ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, ardından Liman kavşağı mevkisinde halka hitap etti. 21 yıldır devam eden istikrar süreci ile gelişen, büyüyen Türkiye'nin önünün daha da açılacağını belirten Karaismailoğlu, "O yüzden milletimiz bir karar verecektir. Ya bu gelişen, büyüyen Türkiye dünyanın gelişmiş 10 ekonomisi arasına girecek ve büyük Türkiye hedefiyle yoluna devam edecektir ya da yıllar öncesinde kaos ortamları yaşayan, maalesef farklı iştigaller ile ülkemize oyalayan ortamlara geri döneceğiz" dedi.

'ÜLKEMİZ TERÖRÜ BAŞINDAN DEFETMİŞTİR´

Bakan Karaismailoğlu, terörle ilişkin "Terörle bizi boğuşturdular, terör belasına bizi bulaştırdılar. Bizim günlük ihtiyaçlarımızın, ülkemizin geleceği için maalesef konuşamadığımız çok yıllar oldu. Terörle boğuştuk ama ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü iradesi, güçlü liderliği ve AK Parti'nin güçlü kadroları sayesinde ülkemiz terörü başından defetmiştir. Terörü başından defettiği için bugün Giresun'da yapılacak yatırımlardan, açacağımız ve başlayacağımız projelerden bahsediyoruz" diye konuştu.

Millet İttifakı'na tepki gösteren Karaismailoğlu, "Dikkat ederseniz; Türkiye düşmanı kim varsa, bu ittifakı destekliyor ve de açık açık destekliyorlar. Ya teröristlerin desteklediği ittifak kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Bunun açıkça ifadesi budur; bu seçimin önemi budur" dedi.

'BAYRAMDA KAZALAR TARİH OLDU'

AK Parti döneminde inşa edilen 29 bin kilometre bölünmüş yolla, her yıl sadece akaryakıttan sadece 1 milyar litre tasarruf sağladıklarını aktaran Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Geçen hafta bayramdı. 15-20 yıl önceki bayramları hatırlayın. 'Katliam gibi kaza' haberleri sürekli televizyonlarda dönüyordu. Bakın, hepsi tarih oldu. Yolların kenarlarında trafik canavarları şekilleri vardı, hepsi tarih oldu. Bu yaptığımız yollar sayesinde her yıl tam 13 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. İşte vatanı sevmek budur; millete hizmet etmek budur. İnşallah bu doğrultuda koşar adım devam edeceğiz, ama tabii ki sizin bize vereceğiniz güçle devam edecek."

'EĞRİBEL TÜNELİ TAMAMEN BİTMİŞTİR'

Giresun'a yatırımların sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, Eğribel Tüneli'ne ilişkin şu bilgileri verdi: "Uzunluğu 5900 metre. Geçen yıldan bu tarafa tek tüp olarak hizmet veriyor, şimdi 2 tüpünü de bitirdik. Tamamen bitti ama bu kadar yoğunluk içerisinde Giresun'a ve Şebinkarahisar'a da gitmemiz lazım. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra rahat bir şekilde, şaşalı Eğribel Tüneli'nin içerisinden geçeceğiz. Eğribel Tüneli de bugün itibariyle tamamen bitmiştir ve hizmete veriyoruz. Vatandaşımız kullansın, hayatı kolaylaşsın. Giresun şehir merkezini yakından ilgilendiren hemen yanı başımızdaki katlı kavşak projemiz. Projelerimizi bitirdik, yatırım programına koyduk. Burayı da Giresun'un silüetini bozmadan, buraya yakışır bir şekilde alt geçit olarak yapıyoruz. 7 Haziran'da da ihalesi var; hayırlı, uğurlu olsun Giresun."

'BOL KESEDEN ATIYORLAR'

Millet İttifakı'nı eleştiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Karşımızdaki cumhurbaşkanı adayını görüyorsunuz; bol keseden atıyorlar, desteksiz atıyorlar. 2 tane örnek vereceğim; 2019 yerel seçimleri yapıldı, İstanbul'da belediye başkan adayları vardı. Çıktılar, ben de o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst yönetiminde çalışan birisiydim. Namus sözü verdiler, 1 kişiyi işten atmayacaklardı, tam 25 bin kişiyi işten attılar. Bunların sözü, budur işte. Desteksiz atışlarının arkasında bu vardır. 'Ulaşımı ucuzlatacağız', 'Bedava yapacağız' dediler. Ulaşımı 2,65 liradan aldılar; şu an 9,90 lira, UKOME bıraksaydı; 15 lira yapacaklardı. Bunların sözüne, bu kadar güvenilir. CHP, yolda bırakır." (DHA)Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)- DHA-Politika Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)-

