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Giresunspor'da İrfan Buz dönemi başladı

DHA

Giresunspor'da İrfan Buz dönemi başladı


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör İrfan Buz ile sözleşme imzaladı.
Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör Hakan Keleş'in istifasının ardından dün gece İrfan Buz ile anlaşma sağladı. Karadeniz ekibinde tecrübeli teknik adamla bugün resmi sözleşme imzalandı. Başkan Yamak, İrfan Buz ile sezon sonuna kadar ve 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladıklarını, hocalarına güvendiklerini belirtti.
Anlaşmanın ardından teknik direktör İrfan Buz, Çotanak Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu ve takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2023-05-04 18:11:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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