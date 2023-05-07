Giresunspor - Fenerbahçe maçının ardından



Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)Spor Toto Süper Lig'in 33´üncü haftasında Giresunspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Matematiksel olarak şampiyon olma şanslarının devam ettiğini söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bugün istediğimiz sonucu alamadık rakibimizin 3 puan gerisindeyiz oynadığımız maçları almamız gerekiyordu ve bugün de 3 puan almamız gerekiyordu ancak, almamız gereken maçı alamadık. Bugün rakibimizi de tebrik etmemiz gerekiyor. Ofansif olarak kuvvetli değildik, bunun cezasını da beraberlikle ödedik. Ligin bitmesine 3 maç kaldı, bundan sonraki işler zora girdi ancak matematiksel olarak hala şansımız var. Benim için hangi maçları alıp, kaybettiğimiz değil, bundan sonraki almamız gereken maçlar ve yarışta olmamız önemlidir" ifadelerini kullandı.

İRFAN BUZ: BU 1 PUAN BİZE İLERİSİ İÇİN UMUT VERDİ

Ligde kalma mücadelesinde çok önemli 1 puan aldıklarını ifade eden İrfan Buz, aldıkları puanın ilerisi için kendisine ümit verdiğini söyledi. İrfan Buz, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok önemli olan müsabakaya çıktık. Bir taraftan şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, diğer tarafta ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor vardı. Ancak uzun zamandır kazanamayan Giresunspor´da doğru şeyleri yaptığınız zaman, taktiksel analizler sonrası rakibinize karşı nasıl oynamanız gerektiğini oyuncularınızla paylaşınca müthiş bir mücadele örneği ortaya çıkıyor. Oyuncularımızı tebrik ederim, çok önemli 1 puan aldık. Taraftarımıza da teşekkür ederiz bizi yalnız bırakmadılar. Bu 1 puan bize ilerisi için umut verdi, önümüzü açtı. Takımımızı tebrik ediyorum çok çok önemli bir puan aldık. Bundan sonraki maçlara konsantre olmamız gerekiyor. Şimdi Trabzonspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Yarın bunun hazırlıklarına başlayacağız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Jorge Jesus'un açıklamaları

İrfan Buz'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-05-07 22:50:01



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