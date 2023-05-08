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Sağlık-Sen Başkan Yardımcısı Baykan: Duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz

DHA

Sağlık-Sen Başkan Yardımcısı Baykan: Duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz


GİRESUN, (DHA)SAĞLIK-Sen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, Giresun´da sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarıyla bir araya geldi. Baykan yaptığı açıklamada, "Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak her daim milletimizin ve ülkemizin yanında olduk. Hep özgürlüklerden, millet iradesinden, demokrasiden ve istikrardan yana tavır geliştirdik. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, Giresun Şube tarafından Ebeler ve Hemşireler Haftası ile Anneler Günü´ne özel düzenlenen programa katıldı. Programa, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Memur-Sen İl Temsilcisi Muhammet Sarı, AK Parti Milletvekili Adayları Nazım Elmas, Ali Temür, Tolga Erener, Berrin Aydın katıldı. Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, burada yaptığı konuşmada, Sağlık-Sen´in her daim sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sesi olduğunu söyledi. Baykan, "Hakkın teslimi için adım atmaktan korkmayan sendikamız, hak ve hakkaniyet gibi kıymetli iki değeri temel alarak sağlık çalışanlarımızın sorunlarının çözüme kavuşması noktasında mücadele etmekten hiçbir zaman geri durmamıştır. Bu dik duruşumuzdan ve haklı mücadelemizden hiç vazgeçmedik. Sorunun var olduğunu söylemek çözüm getirmiyor, bunu söylerken çözüm önerisini de ortaya koymak son derece önemlidir. Çalışanlarımızın özlük, sosyal ve mali haklarını iyileştirmeye yönelik yaptığımız mücadeleyi, ortaya koyduğumuz çalışmalarla destekliyor ve kazanıma dönüştürmek için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.`HER DAİM MİLLETİMİZİN VE ÜLKEMİZİN YANINDA OLDUK´Çalışanların daha iyi şartlarda görev yapmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Baykan, "Sahadaki arkadaşlarımızla istişareler yaparak, sorunların doğru belirlenmesi ve nokta atışı çözüm önerilerinin ortaya konulması, çalışanlarımıza yönelik hedefleri gerçekleştirme noktasında bizleri bir adım öne taşımaktadır. Aynı zamanda, sosyal sendikacılık anlayışımızla devletin vatandaşlar için daha nitelikli hizmet üretmesi ve bu hizmetleri üreten çalışanların da daha iyi şartlarda görev yapmasını sağlamak en büyük amacımızdır. Zor şartlarda görev yapan her bir sağlık çalışanımız ve onların ailesinin refahını, yarınlarını düşünmenin ağırlığıyla adımlarımızı atıyoruz. Yeniden bismillah dediğimiz günden yani 7. Olağan Genel Kurulumuzdan itibaren Toplu sözleşme dönemi için çalışmalarımızı başlattık. Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak her daim milletimizin ve ülkemizin yanında olduk. Hep özgürlüklerden, millet iradesinden, demokrasiden ve istikrardan yana tavır geliştirdik. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Biz, geleceğin büyük Türkiye´sini kadim bildiğimiz bu topraklar üzerine kurgulamış, her bir insanın daha müreffeh bir geleceğe kavuşması, bu topraklar üzerinde alın terini şifa dağıtmak için akıtan her bir sağlık çalışanının, huzur evlerinde kalan yaşlılarımıza, çocuk yuvalarında kalan evlatlarımıza hizmet eden sosyal hizmet çalışanlarımızın refahı için mücadele eden bir sendikayız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Giresun DHA
2023-05-08 10:45:02

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