Bahçeli: Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün ve zalimlerin ortak adayıdır (2)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon´un ardından seçim çalışmaları kapsamında geldiği Giresun´da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' adlı mitinge katıldı. Atatürk Alanı´nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Bahçeli, "Milli Mücadele kahramanımız merhum Topal Osman Ağa´nın torunlarıyla bir ve beraber olmaktan, aynı heyecanı paylaşmaktan bahtiyarım. Tarihi kader anı için sayılı günler kaldı. Seçimlerinin ülkemizin dirliğine, milletimizin birliğine, demokrasimizin geleceğine, insanımızın huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah´tan niyaz ediyorum" dedi.

"Biz adaleti, bir casus, bir terörist için değil, bir kahraman için talep ederiz" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu´na tepkilerini sürdüren Bahçeli şöyle konuştu:

"Biz Soros´çu Osman Kavala´yı değil Topal Osman Ağa´yı bilir, rahmetle ve şükranla yad ederiz. Biz adaleti bir casus, bir terörist için değil, bir kahraman için talep ederiz. Bir hakkın teslimi amacıyla, geciken bir adaletin tesisi arzusuyla üzerimize ne düşüyorsa yaparız ve mutlaka da yapacağız. Giresun´un zilletle işi olmaz. Giresun´un terör ittifakıyla bağ ve bağlantısı olamaz. Çünkü Giresun vatan ve millet türbedarıdır. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu´nun destekçilerine bakınız, Türkiye´ye hayrı dokunacak, milletimize hizmet edecek tek bir isim, çevre ve siyasi zihniyet göremezsiniz. Kılıçdaroğlu, PKK´nın adayıdır. Kılıçdaroğlu, FETÖ´nün, KHK´lıların, bölücülerin, canilerin umududur. Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının içimize sızdırdığı Truva atıdır. Türkiye´yi böldürmeyeceğiz. Devleti yıktırmayacağız. Gerekirse hepimiz Topal Osman olur, bu vatana göğsümüzü siper ederiz."

6 Mayıs´taki Yalova´da konuşmasını hatırlatan ve isim vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener´in sözlerine yanıt veren Bahçeli şöyle devam etti:

"Afrin´i geri alacaklarını söylüyorlar. Afrin´i geri almaktan bahsedenler HDP ve Yeşil Sol Parti´deki hainlerdir. Yalova´da yaptığım açıklamaya cevap İYİ Parti başkanından geldi. Ben PKK´lı teröristlere taşı attım, ses İYİ Parti Başkanı´ndan çıktı. Aynen dediği de şudur; `Millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız´. Manisa´da da söylediği aynen şöyledir; `Küçük ortak ondan geri kalır mı? O da hepimizi gömdü, gömdü, gömdü ama sonra ipin ucu kaçtı dedi ki, bunların vücutlarına birer mermi.´ Buradan Afrin´i terörden arındıran kahraman güvenlik güçlerimizi selamlıyorum. Afrin´i alacağız diyenlerin sonu hüsrandır. PKK´ya yönelik haklı ve meşru açıklamalarımızı çarpıtıp bölücülere destek çıkan, teröristlere avukatlık yapan İYİ Parti Başkanı´nı milletimize ve Giresun´a havale ediyorum. En iyi kararı verecek olan sizlersiniz. Milletin sözünün üstüne söz koyulamaz. Milletin üstünde bir güç olamaz."

Şiddetin tarafı olmayacakları vurgulayan Bahçeli, "Şu günlerde, küresel medyanın yaygınlaşan saldırıları, sosyal medya cellatlarının yoğunlaşan bel altı vuruşları, montaj ve dublajcı alçakların tekrar devreye girmesi tesadüf değildir. Türkiye´yi karıştırmak için kirli eller faaldir. Kavga ve karışıklık çıkarmak için millet düşmanları sürekli faaliyet içindedir. Hepsini görüyoruz, hepsini takip ediyoruz, hepsinin notunu tek tek alıyoruz. Oyuna gelmeyeceğiz. Tuzağa düşmeyeceğiz. Şiddetin tarafı olmayacağız. Karanlık kampanyalara sabırla direneceğiz. İç barış ve huzur ortamımızı bozmak için kuyruğa giren ajan provokatörlere de asla müsaade etmeyeceğiz. Zaman sağduyu, soğukkanlı olma zamanıdır. Demokrasi katillerine ortam açamayız. Dış bağlantılı provokasyonlara, bunların yerli figüranlarına uyanık olmak zorundayız. Türkiye´mizin yanındayız, milletimizin gönlündeyiz" diye konuştu.

Erzurum´da yaşananları kaos provası olarak nitelendiren Bahçeli, şunları söyledi:

"Şimdiden, 14 Mayıs´ta Cumhur'un zafere ulaşacağını görenler kudurdu. Erzurum´da kaos provası yapanlar bellidir. İstanbul´u yüz üstü bırakıp provokasyon peşinde koşan malum belediye başkanı da tahriklerine hız vermiştir. Hiç kimse Erzurumlu kardeşlerimi suçlayamaz. Hiç kimse devletimizi zaaf içinde gösteremez. Provokatörler kendi kazdıkları çukura kendileri düşmüştür. Herkes bilmelidir ki; kavgada hayır yoktur. Kutuplaşmanın sonu yoktur. Türkiye´yi karanlığa çekmeye, huzur ve istikrarımızı zedelemeye de hiçbir mihrakın gücü yetmeyecektir. `Bugüne istikrar, yarına huzur´ diyorsak, hep birlikte başarırız. Devletin gücü milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız. Cumhuriyet´in yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte ihya ederiz."

Vatandaşların sandığa gitmelerini isteyen Bahçeli, "Soruyorum sizlere; bizimle yeni bir milli mücadeleye, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ufkuna hep birlikte ulaşmaya var mısınız? 14 Mayıs´ta sandığa gidecek misiniz? Sandıklardan Cumhur'un kesin zaferini ilan edecek misiniz? Kavga ve kriz çıkarmak için tetikte bekleyen casuslara, FETÖ´cü adilere, bölücü katillere Giresun´un tavrını ve kararını gösterecek misiniz? Milliyetçi Hareket Partisi´ne oy verecek misiniz? Cumhur İttifakı´nı destekleyecek misiniz? Sandığa gittiğinizde, doğru zaman, doğru adam, Recep Tayyip Erdoğan diyecek misiniz? Birlikte çok daha güçlüyüz. 14 Mayıs´ta fitneciler, kötüler, şeytani planlar, tasarlanmış demokratlar, sipariş anketler, ahlaksızlar, teröristler, ekonomik tetikçiler, küresel komplolar, karanlık senaristler kaybedecek. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sayısı günbegün değişen sözde yardımcı adayları, zillet partilerinin tamamı Allah´ın izniyle kaybedecek. Buna karşılık Türkiye kazanacak. 85 milyon Türk vatandaşı kazanacak. İstikrarımız, istiklalimiz, istikbalimiz, iffetimiz, ülkülerimiz kazanacak." dedi.

"CHP yönetimi küresel güçlerin kuklasıdır" diyerek Kılıçdaroğlu´nu eleştiren Bahçeli, "Zalimlerin paravan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nun dış politika danışmanı ve milletvekili olan bir çürümüş, iktidar olmaları halinde Suriye´den askerlerimizi çekeceklerini, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmayacaklarını açıkladı. Kurşun gibi bu sözleri utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan söyledi. Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamak demek adayı Rumlara teslim etmek demektir. CHP yönetimi küresel güçlerin kuklasıdır. Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs 2023 tarihinde Twitter'dan yayınladığı `Ne batı ne doğu, bu Türk´ün yolu´ başlıklı videosunda yine çuvalladı ve rezil oldu. En büyük projesi diye tarihi İpek Yolunu canlandıracağını iddia etti. Halbuki Türkiye´den kalkan trenin Çin´e ilk seferini yapalı tam iki yıl oldu. Çin´den Londra´ya giden kesintisiz hattın açılmasını bilmeyen ve duymayan bu gafilin Cumhurbaşkanlığı makamına talip olması hakikaten ibretliktir. Kılıçdaroğlu´nun liyakati yoktur. Kılıçdaroğlu´nun deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldıracak planı ve hazırlığı yoktur. Kümes inşasını bile beceremeyecek bu şahıs, yapılacak konutlardan tek kuruş almayacağını vaat ediyor. Bir ara da herkese traktör dağıtıyorlardı, aldatma ve yalan olduğu ortaya çıktı mı? Çıktı. Altın dağıtacağız diyor, iyice su kaynattılar mı? Evet, kaynattılar. Bunlar bugün söyler, yarın unutur; sabah yemin eder, akşamına çiğner" açıklamasında bulundu.

Türkiye´nin önüne dikilmiş bariyerleri yıkmaya başladığını kaydeden Bahçeli, şunlar söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´nin müthiş ve müessir vasfından, Cumhur İttifakı´nın ahlaki ve siyasi vakarından irkilip hitamında iliklerine kadar korku duyan, bu suretle misilleme yapan iç ve dış mihrakların hesap hatası yaptıklarına 14 Mayıs´ta şahit olunacaktır. Çünkü Türkiye ayağına vurulmuş prangaları söküp atmaya başlamıştır. Çünkü Türkiye önüne dikilmiş bariyerleri yıkmaya başlamıştır. Kaldı ki zillet ittifakının, terör örgütlerinin ve Türkiye düşmanlarının telaş ve tedirginlikleri boşuna değildir. Siyasi, ekonomik ve diplomatik ablukalar birbirini kovalarken, Kızılelma ruhu şahlanmış, Türk Birliği ülküsü canlanmış, küresel ve bölgesel konulara müdahil bir Türkiye kudreti hayalden gerçeğe dönüşmüştür. Yönetim sistemindeki reform iç ve dış işgal cephesini ürkütmekle kalmamış, doğrudan ve doğal olarak yeni arayışlara itmiştir. Bu çerçevede CHP emperyalizmin gedikli lejyonudur."

ABD, terör örgütleri, AB ve Londra tefecilerinin, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´nden rahatsız olduğunu aktaran Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Zillet ittifakı sırtını zalimlere, sırtlanlara, akbabalara dayamıştır. Cumhur İttifakı ise varını yoğunu Türk milletine adamış, sinesinden doğduğu milletiyle tek yürek, tek bilek, tek nefes olmuştur. Onların hamisi varsa bizim de milletimiz, bizim de Giresun´umuz vardır. O halde aziz milletim sıra sende. Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı´nı sözüm ona devirmek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´ni tasfiye etmek maksadıyla zillet ittifakının paydaşları atın arabaya koşulduğu gibi koşulmuşlardır. Artık her şey ortadadır, kimin kiminle yürüdüğü, kimin kimlerle el birliği yaptığı dibine kadar bellidir. Cumhur İttifakı´yla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´nden ABD rahatsızdır, AB rahatsızdır, Londra tefecileri rahatsızdır, terör örgütleri rahatsızdır, Soros uşakları rahatsızdır, Pensilvanya uyduları rahatsızdır, emperyalizm kuklaları rahatsızdır, küresel çeteler rahatsızdır, küresel medya rahatsızdır, şerefini bedelsiz devretmiş nifak yuvaları hepten rahatsızdır. Recep Tayyip Erdoğan´ın gitmesi gerektiğini yazanlar alçaktır."

Bahçeli, konuşmasının son bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a destek çağrısını yineleyerek, "Birlikte çok daha güzel günlere kavuşacağız. Bundan emin olunuz. Ülkümüzden de ülkemizden de vazgeçmeyeceğiz. Bu sözümüzü unutmayınız. Biz, ekonomik kalkınmanın ve sanayinin yanındayız. Biz, Cumhuriyet kenti Giresun´un yanındayız. Biz üretimin, yerli ve milli sanayideki dev hamlelerin yanındayız. Enerjide dışa bağımlığa son vermek için çırpınan, Türkiye´nin dünya genelinde kutup yıldızı gibi parlaması için mücadele eden sağlam iradeyle yan yanayız. Biz, tam bağımsızlığımızı ve milli bekamızı son damla kanına kadar koruyacak iman ve irade gücünün tarafıyız. Biz, ya istiklal ya ölüm seslenişinin tarafıyız. Biz, ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyen fedakârlığın tarafıyız. Çağrımız bu vatan benim, bu bayrak benim, bu ülke benim diyen her kardeşimizedir. Gelin bir olalım, iri olalım, el ele verelim, hep birlikte Türkiye´nin ve Türk milletinin gücünü gösterelim. 14 Mayıs´ta kazanan Türk milleti ve Türkiye olacaktır. Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladıyla kaderimiz birdir" dedi. (DHA)Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

