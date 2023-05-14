Oy kabininde kalp krizi geçirip, öldü

Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE(Giresun),(DHA)GİRESUN'un Espiye ilçesinde oy kabininde kalp krizi geçiren İbrahim Yıldız (85), hayatını kaybetti.
İbrahim Yıldız, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için Cibril Mahallesi Kırcaahmetli mevkisindeki köy odasına geldi. 1019 numaralı sandığın kurulduğu odada, oy pusulasını alıp, kabine giren Yıldız, aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yıldız, yaşamını yitirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun / Espiye Hakan KABAHASANOĞLU
2023-05-14 16:03:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.