Oy kabininde kalp krizi geçirip, öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE(Giresun),(DHA)GİRESUN'un Espiye ilçesinde oy kabininde kalp krizi geçiren İbrahim Yıldız (85), hayatını kaybetti.

İbrahim Yıldız, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için Cibril Mahallesi Kırcaahmetli mevkisindeki köy odasına geldi. 1019 numaralı sandığın kurulduğu odada, oy pusulasını alıp, kabine giren Yıldız, aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yıldız, yaşamını yitirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun / Espiye Hakan KABAHASANOĞLU

2023-05-14 16:03:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.