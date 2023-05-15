Giresun´da AK Parti 2, CHP ve MHP 1'er milletvekili çıkardı



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)GİRESUN'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 2, CHP ve MHP 1´er milletvekili çıkardı.

349 bin 475 seçmene sahip Giresun´da, bin 345 sandıkta oy kullanıldı. İl seçim kurulundan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre kullanılan oyların 309 bin 759´u geçerli sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde AK Parti 133 bin 316, CHP 63 bin 871, MHP 48 bin 244, İYİ Parti 39 bin 330 oy aldı. Buna göre; AK Parti´den Nazım Elmas (66) ile Ali Temür (59), CHP´den Elvan Işık Gezmiş (49), MHP´den ise Ertuğrul Gazi Konal (36) milletvekili olarak seçildi.

Giresun eski Belediye Başkanı Mehmet Işık´ın kızı Elvan Işık Gezmiş, Giresun´un ilk kadın milletvekili olarak meclise girmeye hak kazandı. MHP 8 yıl aradan sonra Giresun´dan milletvekili çıkarmış oldu.

Giresun´da, 2018 seçimlerinde AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ NAZIM ELMAS

Nazım Elmas Giresun´da doğdu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü´nden 1980 yılında mezun olan Elmas, lisede edebiyat öğretmenliği yaptı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü´nden 1992 yılında master derecesi aldı. 1993 yılında Giresun Eğitim Fakültesi´nde okutman olarak göreve başladı. Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı´nda sürdürdüğü doktora çalışmasını 1997 yılında aynı üniversitede tamamladı. 2003-2007 yıllarında Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. Müdürlüğünün son yılında Milli Eğitim Bakanlığı´nda Milli Eğitim Akademisi kanun tasarısı ve yapılandırılması ekibinde görev aldı. 2008 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında doçent oldu. 2011 Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığı görevlendirmesiyle Almanya´ya gitti. İki yıl süreyle Almanya´da Berlin ve Leipzig´deki Türkoloji Enstitüleri´nde Türk Edebiyatı ve Türkçe dersleri verdi. 2017 yılında profesör oldu ve Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi´nin dekanlığını yaptı. Eğitim Fakültesi´nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sanat ve edebiyat konulu birçok makale, araştırma yazıları yazdı. Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Son olağan genel kurulda Türkiye Yazarlar Birliği Giresun Şube Başkanlığı´na seçildi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ALİ TEMÜR

1964 yılında Giresun merkeze bağlı Lapa köyünde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Giresun´da tamamladı. Giresun İmam Hatip Lisesi´nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü´nü bitirdi. Temürler Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi´ni kurdu ve yöneticiliğini yaptı. Fındık alım satımı ve inşaat sektöründe ticaretle uğraştı. 1993-1997 yılları arasında Refah Partisi´nde Giresun il başkanlığı yaptı. 1999 yılında Fazilet Partisi Giresun Belediye başkan adayı oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi oldu. 22 ve 23´üncü dönem AK Parti Giresun milletvekilliği yaptı. Karadeniz Ekonomik İş birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu üyeliğine seçildi. KEİPA Ekonomi, Ticaret, teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. ASRİAD Ankara Şubesi kurucu üyesi oldu. Ankara Ata Sporları Vakfı yöneticisi oldu. GDM Mühendislik Limited Şirketi´ni kurdu ve yöneticiliğini yaptı. Temür, Almanca ve Arapça biliyor, evli ve 4 çocuk babasıdır.

CHP MİLLETVEKİLİ ELVAN IŞIK GEZMİŞ

23 Ekim 1974´te doğdu. Giresun Lisesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi´ni bitiren Gezmiş, Amerika Birleşik Devletleri´nde 1 yıl İngilizce dil okuluna devam etti. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü´nü bitiren Elvan Işık Gezmiş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimler Fakültesi´nde yüksek lisans yaptı. Beyin göçü konusunda tez ve akademik çalışmalarına devam etmektedir. Kentte eczacılık yapan Gezmiş, 1998 yılından itibaren CHP il örgütümüzde gençlik kolları, kadın kolları il yöneticiliği, merkez ilçe yöneticiliği görevlerinde bulundu. Gezmiş evli ve 2 çocuk annesi.

MHP MİLLETVEKİLİ ERTUĞRUL GAZİ KONAL

6 Şubat 1987´de Almanya´nın Stuttgart kentinde doğdu. 1989 yılında ailesiyle Türkiye´ye kesin dönüş yapan Konal, ilk ve orta öğrenimini Giresun´da tamamladıktan sonra sırasıyla KTÜ Harita Kadastro Teknikerliği, ODÜ İnşaat Teknolojileri ve Anadolu Üniversitesi İşletme İktisat Fakültesi´ni bitirdi. Giresun ve Ankara´da şubeleri bulunan şehir planlama ve mühendislik hizmetleri veren bir firmanın ortağı olan Konal, evli ve 2 çocuk babasıdır. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun / Merkez Hakan KABAHASANOĞLU

2023-05-15 16:10:34



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