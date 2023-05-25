Birlikte yaşadığı Kırgız kadını öldürüp, cesedini yapraklarla örterek saklayan sanığa müebbet



Fatih TURAN/GİRESUN, (DHA)GİRESUN´da hafif ticari araçta kavga ettiği dini nikahla birlikte yaşadığı Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova´yı (40) tabancayla başından vurup, cesedi ormanlık alana bırakan Metin Aydın (53), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aydın´ın, aynı araçla cinayet mahallinden 7 kilometre öteye taşıyıp, ormana bıraktığı Nyshanova´nın cesedini, yapraklarla kapattığı belirlendi.

Olay, 20 Haziran 2022 günü Tirebolu ilçesinde meydana geldi. Görele ilçesine bağlı Gültepe köyünde yol kenarındaki ormanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kadın cesediyle karşılaştı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede; başında kurşun izlerine rastlanılan cesedin, Kırgızistan uyruklu 3 çocuk annesi Keremet Nyshanova'ya ait olduğu belirlendi. Nyshanova'nın cenazesi, otopsisi sonrası ülkesine gönderildi.

CİNAYETİ KUM TANESİ ÇÖZDÜ

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada; cesedin üzerinde bulunan kum tanelerinden yola çıkan jandarma ekipleri, çalışmalarını sahil kesiminde yoğunlaştırdı. Nyshanova'nın en son Tirebolu'da deniz kenarında 28 T 8072 plakalı takside bulunduğunu belirleyen ekipler, sürücü Metin Aydın´ı gözaltına aldı. Aydın´ın Nyshanova ile 3 yıldır dini nikahla birlikte yaşadıkları ve 1 de çocukları olduğu tespit edildi. Olayın ardından Aydın´ın, tabancayı saklaması için verdiği Hayrullah Ç. de gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ORMANDA ÜZERİNİ YAPRAKLARLA ÖRTMÜŞ

Cumhuriyet başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İlk sorgusunda aldatıldığını öne sürerek, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada cinayeti itiraf eden Metin Aydın hakkında `Kadına karşı kasten öldürme´ ve `Delilleri saklama ve gizleme´, Hayrullah Ç. hakkında ise `Delilleri saklama ve gizleme´ suçundan ceza istenen iddianame Giresun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. İddianamede, Aydın´ın, bahse konu taksiyle, cinayet mahallinden 7 kilometre öteye taşıyıp, ormanlık alana bıraktığı Nyshanova´nın cesedinin üzerini yapraklarla kapattığı belirtildi.

Metin Aydın, ilk ifadesinin aksine mahkeme safhasında ise silahın ateş aldığını öne sürdü. Mahkemedeki savunmalarında olayı anlatan Aydın, "Araçta bana vurdu, kolumu ısırdı. Boğuşma sırasında maktulün elinden aldığım tabanca ateş aldı. Onu hastaneye götürürken, nabzının olmadığı fark edince, korktum, ağlamaya başladım. Hastaneden vaz geçip, başka yola girdim. Onu kaybetmek kastıyla hareket etmedim. Yolda kapı açılınca maktul yol kenarına sırt üstü düştü. Kiloluydu onu araca koyacak gücüm yoktu. Bu nedenle yol kenarından içeriye doğru çektim ve çevredeki ağaç yapraklarını üzerine attım. Panikleyerek oradan ayrıldım" ifadelerin kullandı.

`SUİKAST YAPACAĞINI ZANNETTİM´

Karar duruşmasında son savunmasını yapan Metin Aydın, eşinden boşanıp maktulle evleneceklerini söyleyerek, "Ona hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Böyle düşüncem olsaydı, silaha gerek yoktu; trafik kazası olabilirdi. Ben cezaevini hak etmedim. Çocuğumun bana ihtiyacı var" dedi.

Aydın´ın yargılama safhasındaki ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna dikkat çeken mahkeme, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ayrıca delilleri teslim ettiğini göz önünde bulundurduğu diğer sanık Hayrullah Ç.´ye para cezası uygulayarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ABLADAN EVLATLIK BAŞVURUSU

Bu arada Keremet Nyshanova ve Metin Aydın´ın şu an 2 yaşında olan erkek çocuğuna, kimlik çıkartmadıkları da öğrenildi. Kırgızlı Nyshanova´nın 2 çocuğuna baktığını belirten ablası Karalina Roelle´nin ise olay sonrası Giresun´da devlet korumasına alınan küçük çocuğu da sahiplenip, diğer çocuklarla birlikte büyütmek için aile mahkemesine başvurdu.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Fatih TURAN

2023-05-25 15:38:45



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