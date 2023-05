Giresunspor - Trabzonspor: 2-4

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Ok

GİRESUNSPOR: Ferhat Kaplan Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Alper Uludağ (Dk. 68 Faruk Can Genç), Campuzano (Dk. 68 Murat Cem Akpınar), Mejia (Dk. 46 Savicevic), Görkem Sağlam (Dk. 81 Doğan Can Davas), Sergio (Dk. 46 Kuwas), Borja Sainz, Bajic

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır (Dk. 61 Taha Tepe) Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı (Dk. 90+6 Taha Altıkardeş), Bakasetas, Siopis, Visca (Dk. 90+6 Markovic), Trezeguet, Bardhi (Dk. 83 Hamsik), Umut Bozok (Dk. 83 Arif Boşluk)

GOLLER: Dk. 74 Faruk Can Genç, Dk. 80 Bajic (Giresunspor), Dk. 29 ve 59 Umut Bozok, Dk. 34 Bardhi, Dk. 72 Bakasetas (P) (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Savicevic (Giresunspor), Bakasetas, Hüseyin Türkmen, Markovic (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Ligin 36´ncı hafta maçında Bitexen Giresunspor, sahasında Trabzonspor´a 4-2 yenildi.

8´inci dakikada Trabzonspor atağında Visca kale sahasına ortaladı, Umut Bozok´un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

13´üncü dakikada Alper Uludağ´ın uzaktan şutu az farkla üstten auta çıktı.

21´inci dakikada Trezeguet, topu defans arkasına gönderdi, müsait durumdaki Umut Bozok´un kafa vuruşunda Ferhat Kaplan topa sahip oldu.

29´uncu dakikada Trabzonspor´da Hüseyin Türkmen sol kanattan bindirme yapan Visca´ya aktardı, bu oyuncunun kale sahasına gönderdiği topu yakın mesafeden kafa ile filelere gönderen Umut Bozok oldu: 0-1.

34´üncü dakikada Giresunspor´da Alper Uludağ çıkarken topu Visca´ya kaptırdı, bu oyuncu Umut Bozok´a aktardı. Umut Bozok bekletmeden kale sahasına yerden çıkardı, Bardhi plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

41´inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Giresunspor´da Alper Uludağ geçti. Alper´in direk kaleye vuruşunda top az farkla auta gitti.

59´uncu dakikada Eren Elmalı´nın ceza sahası içine gönderdiği topa dokunan Umut Bozok, farkı 3'e çıkardı: 0-3.

70´inci dakikada Trezeguet, ceza sahası içinde Kadir Seven´in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından 72´nci dakikada topun başına geçen Bakasetas, topu sert bir vuruşla üst köşeden ağlara gönderdi: 0-4.

74´üncü dakikada Kuwas, ceza sahasına girmeden topu arka direğe doğru gönderdi. Topu gelişine vuran Faruk Can Genç, topu köşeden ağlara gönderdi: 1-4.

80´inci dakikada Faruk Can Genç ceza sahasına girmeden ortaladı. Arka direkte bulunan Bajic, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-4.

90+2´nci dakikada Hamsik´in şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.

Maçta başka gol olmadı ve mücadeleyi Trabzonspor 4-2 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-05-30 22:17:38



