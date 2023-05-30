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Giresunspor - Trabzonspor maçının ardından

DHA

Giresunspor - Trabzonspor maçının ardından


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)SÜPER Lig'in 36´ncı haftasında Giresunspor sahasında Trabzonspor´a 4-2 yenildi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Trabzonspor mağlubiyetiyle ilgili hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.
Buz, çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Fenerbahçe beraberliğinin ardından sonra Trabzonspor ile bambaşka bir oyun oynadık. Puana ve kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Yaptığımız çalışmalara rağmen istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık, oynayamadık. Bizleri sonuna kadar destekleyen taraftarımıza galibiyet veremedik. Çok basit goller yedik. Bizim yaptığımız hatalar çok kötüydü ve rakipte bunu cezalandırıyor. Takımda yaptığımız değişikliklerden sonra galibiyete ortak oynak olmak istedik. Yaptığımız değişiklikler sonradan giren oyuncular katkı sağladılar ve 4-2´ye getirdiler ama istediğimiz sonuca ulaşmadık. Dolayısıyla hayal kırıklığına uğradık. Bundan sonra iki müsabakamız var. Bundan sonra bu müsabakalara çalışacağız. Hedefimiz bu müsabakalardan galibiyetle ayrılmaktır" dedi.
BJELİCA: KOMPAKT BİR OYUN OYNADIK
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ise, maçta iyi bir iş çıkardıklarını belirterek, "Öncelikle takımımı kutlamak istiyorum. Maçın tamamına yakın bölümünde oyunu domine ettik. Birçok gol pozisyonu yakaladık, daha fazla gol atabilirdik. Bunları yakalarken rakibe çok fazla fırsat vermedik. 4-0´dan sonra biraz rahatlamanın etkisiyle, rakibin de evinde oynaması ve puanlara ihtiyacı olması sebebiyle 2 gol yedik. Genele baktığımızda gayet iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim. Bizim adımıza uzun zaman sonra deplasmandan galibiyetle dönebilmek çok güzel. Takımımızın ve taraftarımızın hak ettiği buydu. Bu seriye devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
Bugün çok kompakt bir oyun oynadıklarını kaydeden Bjelica, şunları dile getirdi:
"Sahanın her alanında maçı domine ettik ve rakibe çok fazla fırsat vermedik. 4-0´lık skordan sonra oyuncularda biraz rahatlama oldu, bunu normal görebiliriz. Rakibiniz de oynamaya çalışıyor çünkü onların da galibiyete ve acil puanlara ihtiyacı vardı. Futbol böyle bir oyun, rakipsiz oynamıyorsunuz. Gol yemeyi seven bir teknik direktör değilim, 4-2 yerine 4-0 bitmesini isterdim ama rakibin de tabii ki kendileri için gol atması lazımdı. 80´inci dakikaya kadar sürdürdüğümüz konsantrasyonu o dakikalardan sonra da sürdürüp uzatmalara sıkıntılı girmemeliyiz. Uzatma dakikaları hiç kimse için kolay değildir ama en başta da ifade ettiğim gibi genel anlamda iyi olduğumuzu düşünüyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Teknik direktörlerin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2023-05-30 23:41:11

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